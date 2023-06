Die EU will verpflichtende Tests ab 70

NÖ Rund 20.600 Menschen starben 2022 in der EU im Straßenverkehr. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Mödlings. Die EU-Kommission will die Anzahl der Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr bis 2030 um 50 Prozent reduzieren bzw. bis 2050 möglichst auf null bringen. Brüssel hat jetzt den „Führerschein neu“ präsentiert. So sollen unter anderem Führerscheine ab dem 70. Lebensjahr auf fünf Jahre befristet sein. Wer eine Verlängerung möchte, muss seine Fahrtüchtigkeit belegen. „In vielen EU-Ländern ist es bereits Usus, nicht nur Fahrzeuge, sondern auch ihre Lenker regelmäßig zu überprüfen. Denn die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Gesundheitsgefährdung des anderen anfängt“, erklärt EU-Botschafter Martin Selmayr. Einen Starttermin für den „Führerschein neu“ gibt es noch nicht.

„Die ältere Generation ist keine Risikogruppe“

NÖ-Seniorenbund-Landesobmann Herbert Nowohradsky ärgert sich: „Die Idee für verpflichtende Fahrtüchtigkeitstests ab 70 Jahren lehnen wir auf das Schärfste ab. Es ist eine klare Diskriminierung der älteren Generation und spricht den Menschen jegliche Eigenverantwortung ab!“ Nowohradsky betont: „Die ältere Generation ist keine Risikogruppe. Nur 13,3 Prozent aller Unfälle werden von den Über-70-Jährigen in NÖ verursacht. Sie sind damit deutlich sicherer unterwegs als etwa die Unter-30-Jährigen, die für 34,6 Prozent aller Verkehrsunfälle verantwortlich sind! Über-70-Jährige leisten zudem wertvolle Fahrdienste in der Familie, in der Nachbarschaft und auch in Vereinen.“

Wie sieht das Kuratorium für Verkehrssicherheit das Ganze? „Tatsächlich haben ältere Lenker ein ähnlich hohes Unfallrisiko wie sehr junge Lenker. Deutlich sichtbar wird dieser Trend aber erst ab ca. 80 Jahren“, so Armin Kaltenegger, Leiter der Rechtsabteilung vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Weiters sagt er: „Die Defizite älterer Lenker können im Grunde sehr leicht ausgeglichen werden, zum Beispiel durch eine neue Brille, langsamere Fahrweise, Vermeidung von Nachtfahrten, Bevorzugung nahegelegener Ziele usw. Diese Freiwilligkeit erscheint nicht unerreichbar, gewinnt doch der betroffene Lenker selbst am meisten von der Verlängerung seiner motorisierten Mobilität. Ob Diskussionsrunden im Peer-Setting, Beobachtungsfahrten oder Fahrtechnikkurse das Mittel der Wahl sind, ist sekundär, solange nur Freiwilligkeit und das Erlernen geeigneter, persönlicher Fahrstrategien im Mittelpunkt stehen.“

„Alter ist keine Krankheit“

Der ARBÖ begrüßt grundsätzlich Maßnahmen, die den Straßenverkehr sicherer machen, eine verpflichtende ärztliche Untersuchung ab 70 wird aber als „ungerecht“ bezeichnet. ARBÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Stangl sieht das folgendermaßen: „Man kann doch nicht aufgrund der Geburtsurkunde feststellen, ob eine Person schlecht oder unsicher mit dem Auto fährt. Je älter die Autofahrerinnen und Autofahrer sind, desto weniger Unfälle werden von dieser Personengruppe verursacht!“ Und: „Die Möglichkeit, die eigene Fahrtauglichkeit beim Augen- oder Hausarzt untersuchen zu lassen, hat bei uns in Österreich jeder“, hält Stangl fest. Zudem ist bereits im Führerscheingesetz geregelt, dass jede Autolenkerin und jeder Autolenker nur dann ein Fahrzeug in Betrieb nehmen darf, wenn es die körperliche und geistige Verfassung zulässt.

Auch der ÖAMTC ist kein Freund von diesem EU-Vorhaben: „Entscheidend für eine unfallfreie Teilnahme am Straßenverkehr ist nicht das Alter oder ein irgendwann zustande gekommenes Testergebnis, sondern der aktuelle Gesundheitszustand des/der Lenkenden. Alter ist keine Krankheit, im Mittelpunkt muss die Fähigkeit stehen, Situationen und Risiken richtig einzuschätzen und entsprechend zu handeln.“