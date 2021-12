Wie NÖ-Promis das Weihnachtsfest feiern

Zu Weihnachten, dem Fest der Familien, haben alle ihre eigenen Traditionen. Bei den Promis reichen die Pläne heuer vom Heiligen Abend auf der Bühne Las Vegas‘ über weiße Weihnacht am Berg bis zum klassischen Ablauf mit Christmette und Essen im Kreise der engsten Familie.

Letzteres plant Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für den Heiligen Abend. „Das läuft bei uns ähnlich wie in vielen anderen Familien“, erzählt sie. Neu ist heuer aber das Weihnachtsmahl: Im Hause Mikl-Leitner kommt erstmals ein Truthahn auf den Tisch. „Den haben sich meine Töchter gewünscht. Das wird eine Herausforderung“, sagt die Landeshauptfrau und grinst. Feiern wird sie in Klosterneuburg im kleinsten Kreis – mit ihren Töchtern, ihrem Mann und ihrer Mutter. „Weil der Truthahn so riesig ist, bekommt die Hälfte meine Zwillingsschwester“, erzählt Johanna Mikl-Leitner, die auch die restlichen Feiertage zuhause und in der Natur verbringen möchte. „Nach der Bescherung steht das gemütliche Zusammensein im Vordergrund“, erzählt sie.

Ähnlich besinnlich läuft der Heilige Abend bei Kristina Sprenger, der neuen Obfrau vom Theaterfest Niederösterreich, ab. Sie feiert mit der Familie in ihrer Heimatgemeinde Sooß. Serviert wird wie immer Fisch – und das aus einer alten Tradition. „Meine Mutter ist Polin, und da ist es der Brauch, dass immer insgesamt zwölf Gerichte serviert werden. Das ist auf die zwölf Apostel zurückzuführen“, so Sprenger. Ebenso ist immer ein Gedeck mehr am Tisch. Sollte jemand an der Tür klopfen, wäre das der Platz für denjenigen.

Beim Magier-Duo Amélie Van Tass und Thommy Ten kann von Gemütlichkeit keine Rede sein. Die beiden werden am 24. Dezember in Las Vegas vor ihren Fans auf der Bühne stehen, statt mit der Familie um den Christbaum zu sitzen. Schon in den vergangenen Jahren hat das Paar die Feiertage immer auf einem anderen Platz rund um den Globus verbracht. „Egal wo wir waren, war und ist es uns immer wichtig, in Kontakt mit unserer Familie und unseren Freunden zu sein und die Zeit zu nutzen, um etwas Revue passieren zu lassen“, erzählen die Hofstetten-Grünauerin und der Kremser. Bei der Bescherung passen sie sich heuer an die Amerikaner an: „Die findet dort ja am 25. in der Früh statt. So werden wir es auch machen.“

Statt in der bunten Glitzerwelt Las Vegas verbringt der Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner Weihnachten auf einer – hoffentlich weißen – Alm. Er verlagert das Fest mit seiner Lebensgefährtin in eine Hütte auf 1.000 Metern Seehöhe. Auf den Tisch kommt dort eine Weihnachtsgans. Früher habe der passionierte Floriani den Heiligen Abend zu Hause in St. Pölten verbracht, aber Schnee sei ihm wichtig, und in den Türnitzer Bergen falle der eben verlässlicher. Fahrafellner hofft, dass sich die Glückssträhne der letzten beiden Jahre fortsetzt: „Da hat es oben genau zu Weihnachten geschneit“, erzählt er.