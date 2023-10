Tankwarte: „Wir bekommen einen Cent pro Liter“

Während sich viele Menschen zu Mittag die Frage stellen, was es heute zu essen gibt, blicken Autofahrerinnen und Autofahrer mit leeren Tanks nervös auf die Spritpreisanzeigen. Denn einmal am Tag, um 12 Uhr, wird der Preis für Diesel und Benzin angehoben. Sinken kann er jederzeit. „Den günstigsten Preis gibt es in der Regel am Montag kurz vor Mittag“, so Helmut Marchhart, WKNÖ-Obmann der Garagen-, Tankstellen- und Serviceunternehmungen.

Tankwarte sind „Passagiere“ der Mineralölkonzerne

Wie viel die NÖ-Landsleute für den Treibstoff bezahlen, entscheiden in den meisten Fällen nicht die Inhaberinnen und Inhaber der Tankstellen, sondern die Mineralölkonzerne, von denen sie ihre Ware beziehen. Gleiches gilt für die deutlich höheren Preise an den Autobahnen. Hier beeinflussen die hohen (Pacht-)Beträge, die von der Asfinag für den Standort eingehoben werden, die Preisgestaltung der Mineralölanbieter.

Das steckt in einem Liter Diesel und Super

Etwa die Hälfte der Kosten für eine Tankfüllung bezahlen Tankkunden für die Fertigprodukte Diesel bzw. Super 95 ab Raffinerie. Der Rest fließt in Form von Steuern und Abgaben an den Fiskus: Mineralölsteuer, Pflichtnotstandsreserve, Treibhaus-Ausgleichsquote und CO2-Steuer, die etwa 0,7 Cent pro Liter ausmacht. Obendrauf kommt noch die Mehrwertsteuer. Den Tankwarten bleibt ein Ertrag von etwa einem Cent pro Liter, egal wie hoch der Abgabepreis an der Zapfsäule ist. Um ihre Tankstellen am Leben zu erhalten, sind sie zusätzlich auf Shops und Waschanlagen angewiesen, so Marchhart.

Rohöl-Notierung ist nicht mehr preisbestimmend

Ein wesentlicher Faktor, wie sich die Spritpreise entwickeln, war noch bis vor wenigen Monaten der Rohölpreis auf dem Weltmarkt. Geopolitische Ereignisse wie der Ukraine-Krieg, Ölembargos und Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage führten seit Februar 2022 zu stark steigenden Preisen, etwa bei Europas wichtigster Rohölsorte UK Brent (siehe Grafik).

Seit dem Ukraine-Krieg orientiert sich die Preisbildung für "Basis-" bzw. "Fertigprodukte" wie Diesel, Super95 oder Heizöl nicht mehr primär an den Rohöl-Notierungen auf den Weltmärkten. Foto: NÖN/Grafik, Michaela Esberger

Heutzutage hängt die Entwicklung der Kraftstoffpreise in erster Linie von den Produktpreisen an den Börsen ab, also von den Basispreisen für Diesel, Heizöl und Co. nach Raffinerie. „Die Rohöl-Preise haben nichts mit den Fertigprodukten zu tun. Basis für die Preisbildung im Energiehandel sind die sogenannten Platts-Notierungen“, bestätigt WKNÖ-Fachgruppenobmann Energiehandel Oliver Eisenhöld. Wie sich die Ölpreise entwickeln, ist vor allem von der Entwicklung im Nahen Osten und den dort herrschenden Konflikten abhängig. Der Preis für Rohöl muss nicht, aber kann wieder raufgehen, „Angebot und Nachfrage müssten, wenn nichts Gröberes passiert, in den kommenden Monaten stabil bleiben“.

Die Nachfrage nach Heizöl sei zum Start der Heizsaison übrigens sehr hoch. Einen optimalen Einlagerungszeitpunkt gebe es indes nicht mehr. „Es kann sein, dass bei minus 20 Grad im Winter die Rohöl-Notierung am niedrigsten ist“, sagt Eisenhöld.