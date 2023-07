Hoher Bodenverbrauch: „Es braucht eine Trendumkehr“

Im Jahr 2021 gingen 3.600 Hektar an biologisch produktivem Boden bundesweit verloren, heißt es aus dem Umweltbundesamt. Das ist ein Fläche so groß wie Stockerau, die verbaut und für Siedlungs- und Verkehrszwecke versiegelt worden ist. Auch andere Intensivnutzungen, wie Deponien oder Kraftwerksanlagen, tragen zum wachsenden Bodenfraß bei. Pro Tag werden rund 16 Fußballfelder an Boden verbraucht, rund die Hälfte davon versiegelt.

„Bodenbonus“-Förderung für Entsiegelung

Im türkis-grünen Regierungsprogramm ist eine Reduktion des Flächenverbrauchs auf 2,5 Hektar am Tag bis 2030 festgeschrieben. Gesetzliche Vorgaben fehlen aber weiterhin. Allein NÖ verbraucht 2,5 Hektar Boden pro Tag, Oberösterreich 2,2 Hektar täglich. Auch die NÖ-Landesregierung will den Bodenverbrauch eindämmen. Etwa mit dem im November 2022 beschlossenen „blau-gelben Bodenbonus“ in Höhe von sechs Millionen Euro. Ziel dieser Landesförderung ist es, bestehende versiegelte Flächen, wie Parkplätze oder Straßen, wieder zu entsiegelt – sprich Beton und Asphalt weg, Schotter, Erde, Begrünung her. Gemeinden kriegen ihre Entsiegelungsprojekte mit bis zu 50 Prozent gefördert. 20 Gemeinden hätten angefragt und neun Projekte seien bereits in Umsetzung, heißt es aus dem Büro Stephan Pernkopf (ÖVP).

Auch andere Landesmaßnahmen wie die Einschränkung von Neuwidmungen, die Konzentration auf Baulandreserven im Ortskern oder das Ausweisen von erhaltenswerten Landschaftsteilen zeigen laut Büro Pernkopf bereits ihre Wirkung. Der aktuelle Bodenverbrauch in NÖ liege aktuell knapp unter einem Hektar pro Tag. Vor rund fünf Jahren lag er noch über einem Hektar.

Es kommt auf die Messmethode an

Im Bundesländercheck schneidet NÖ je nach Art der Berechnung unterschiedlich gut ab. Bezieht man sich auf den Dauersiedlungsraum hat NÖ bundesweit den geringsten Flächenverbrauch. Der umfasst landwirtschaftliche Flächen, Bau- und Verkehrsflächen, Gärten und Weingärten. In der Berechnung werden jedoch Grünland. Wälder, Gewässer und Ödland nicht berücksichtigt. Nimm man aber die Kennzahl versiegelte Fläche pro Kopf her, schneidet NÖ verhältnismäßig schlecht ab. Im Jahr 2020 wies NÖ mit 205 Quadratmeter pro Kopf hinter dem Burgenland (212) den zweithöchsten Flächenverbrauch pro Einwohner auf. In Wien waren es nur 36 Quadratmeter und damit am wenigsten. Das Büro Pernkopf argumentiert, dass es in NÖ weniger Wohnbauten und Hochhäuser als in Wien gebe, dafür aber mehr Flächen für Lebensmittelanbau, Versorgungseinrichtungen, Windräder etc., die auch der Wiener Stadtbevölkerung zugute kommen würden. „Wir müssen unnötigen Verbrauch einschränken, aber positive Bodennutzung für Wohnraum, Arbeitsplätze etc. wird es natürlich immer geben“, heißt es.

Nachverdichtung und Alt-Brachen-Nutzung

Ähnlich sieht das der NÖ-Gemeindebund, der etwa für die Nachverdichtung in Ortskernen und Nutzung von Alt-Industriebrachen plädiert. Man wünsche sich „ehrliche Datengrundlagen“. „Ein ökologisch gepflegter Garten ist keine versiegelte Fläche und das Haus, das die Fläche tatsächlich versiegelt, macht vielleicht 20 Prozent der Bauparzelle aus“, sagt Präsident Johannes Pressl. Trotzdem zähle der Naturgarten statistisch zur versiegelten Fläche.

Trendumkehr beim Bodenverbrauch notwendig

Die Österreichische Hagelversicherung (HV) fordert hingegen eine Trendumkehr und Maßnahmen auf den Säulen Vermeiden, Wiederverwerten und Minimieren. Die Verbauung von biologisch produktiven Landwirtschaftsböden müsse gesetzlich geschützt und vermieden werden, sagt Mario Winkler von der HV. Die Revitalisierung von leerstehenden Gewerbe- und Industriegebäuden müsse durch finanzielle Anreize gefördert und großflächiges Bauen minimiert werden. Supermarktparkplätze sollten etwa in die Tiefe oder Höhe gebaut werden. Wird der Bodenverbrauch nicht reduziert, wirke sich das in Form von steigenden Überschwemmungsschäden, sinkender Biodiversität bzw. der Reduktion der regionalen Lebensmittelversorgung aus, warnt die HV.

