Bußjäger: „Moderner Staat braucht Transparenz“

Um wie viel Geld wurde ein Gemeindegrundstück verkauft? Diese Frage brennt einer Bürgerin unter den Nägeln. Ein anderer möchte wissen, wie viel Steuergeld in den Empfang für den Altbürgermeister geflossen ist. Eine dritte Person fragt sich, auf welcher Grundlage die Gemeinde die Fahrbeschränkung von 30 km/h in einem Ortsteil beschlossen hat. In vielen Fällen erhalten die Bürgerinnen und Bürger diese Informationen nicht - oder müssen zumindest einen langen Weg dafür gehen. Mit dem Informationsfreiheitsgesetz, um das die türkis-grüne Bundesregierung seit 2019 ringt, soll sich das ändern.

Konkret soll das Amtsgeheimnis mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat aus der Verfassung gestrichen werden - in allen anderen europäischen Staaten ist das bereits der Fall. Stattdessen soll ein einklagbares Recht auf Zugang zu staatlichen und unternehmerischen Informationen Verfassungsrang bekommen. „Das würde einen Paradigmenwechsel bedeuten“, meint der renommierte Verfassungsjurist Peter Bußjäger. Denn während in der Verwaltung zurzeit meist der Zugang der Amtsverschwiegenheit gelte, müsste dann das Prinzip gelebt werden, dass Informationen in jedem Fall rausgerückt werden - außer in wenigen begründeten Einzelfällen. Bisher sind ÖVP und Grüne mit dem Vorhaben jedoch am Widerstand der Länder und Gemeinden gescheitert. Sie fürchten durch die Änderung einen zu großen Verwaltungsaufwand.

Konkret müssten alle Gebietskörperschaften, also Gemeinden, Länder oder Ministerien, Informationen auf zwei Schienen veröffentlichen. Wenn Bürgerinnen und Bürger darum ansuchen, also etwa wissen wollen, wie viel jemand für ein Gemeindegrundstück bezahlt hat, muss die Kommune diese Information kostenlos und binnen vier Wochen erteilen - sofern es keinen Geheimhaltungsgrund gibt, also etwa die Interessen einer Privatperson verletzt würden, erklärt Bußjäger. Informationen von allgemeinem Interesse, wie beispielsweise das Gutachten über den „30er“ in einem Ortsteil, müsste die Gemeinde proaktiv auf ihrer Website für alle Menschen einsehbar machen. Das würde auch für Studien, Gemeinderatssitzungsprotokolle, die Gehälter der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder ähnliches gelten.

Nur 26 Städte mit voller Transparenz

Bei genau dieser proaktiven Veröffentlichungspflicht steht nun jedoch eine Kompromisslösung im Raum: In einem Arbeitsentwurf, über den Ö1 berichtete, ist die Rede davon, dass Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner von der proaktiven Veröffentlichungspflicht ausgenommen werden. In Niederösterreich würden dann nur 26 Städte völlig transparent (siehe Infobox). 547 der 573 Kommunen wären lediglich dazu verpflichtet, von Bürgerinnen und Bürgern angefragte Auskünfte schneller zu liefern.

An der Frage, ob das sinnvoll ist, scheiden sich die Geister. Der Präsident des ÖVP-Gemeindebundes, Johannes Pressl, hält das für einen „vertretbaren Kompromiss“. Er betont jedoch, dass ungeklärt sei, was genau unter „Informationen von allgemeinem Interesse“ zu verstehen sei. SPÖ-Pendant GVV-Präsident Rupert Dworak verlangt hingegen ein Gesetz, das für alle umsetzbar ist. Bußjäger kann die Unterscheidung nicht nachvollziehen, zumal Gutachten und Studien ohnehin bereits seit Anfang dieses Jahres online gestellt werden müssen. Er spricht von einer „Ungleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum“. Mathias Huter vom „Forum für Informationsfreiheit“ hält die Umsetzung aller Teile des Gesetzes gerade in kleinen Kommunen für entscheidend: „Schließlich wird man es sich gerade dort drei Mal überlegen, ob man eine Anfrage stellt, oder bis zum Verwaltungsgericht geht“, begründet er.

Anstatt das Gesetz zu entschärfen, müssen Wege gesucht werden, wie es umsetzbar ist, sind sich die beiden einig. So schlägt Huter etwa die Einrichtung einer Stelle im Bundeskanzleramt vor, die Gemeinden mit juristischer Kompetenz bei der Entscheidung unterstützt, welche Informationen veröffentlicht werden müssen. Bußjäger kann sich vorstellen, dass sich Gemeinden zusammenschließen und eine gemeinsame Stelle einrichten, die diese Frage klären.

Ministerin: „Erarbeitung eines neuen Entwurfs befindet sich in letzten Zügen“

Ob diese Vorschläge aufgegriffen werden, und die 10.000-Einwohner-Grenze tatsächlich umgesetzt wird, ist aktuell ungeklärt - genau wie die Frage, wann das Informationsfreiheitsgesetz beschlossen wird. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) lässt nur wissen, dass sich die Erarbeitung eines neuen Entwurfs „in den letzten Zügen“ befinde. Da sollen die zahlreichen Stellungnahmen berücksichtigt sein, die zu ersten Gesetzesentwurf im Frühjahr 2021 eingegangen waren.

Bußjäger hält die Umsetzung des zähen Vorhabens jedenfalls für entscheidend: „Transparenz gehört zu einem modernen Staat. Das erzeugt auch Vertrauen in die Verwaltung und letzten Endes Vertrauen in die Politik“, meint er.