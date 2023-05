Betreuung für die Jüngsten wird kostenlos

NÖ Kleinkindbetreuung muss man sich leisten können — und erst einmal finden. Für die Betreuung eines unter 2,5-Jährigen in einer privaten Einrichtung bezahlen Eltern laut der AKNÖ zurzeit im Schnitt 600 Euro pro Monat. Vor allem im städtischen Bereich ist die Nachfrage groß. In einer AKNÖ-Befragung gab ein Drittel der Teilnehmer an, dass sie Betreuung nutzen würden, das Angebot aber nicht vorhanden ist. Ab September soll es eine Erleichterung geben – zumindest finanziell: Die Vormittagsbetreuung für 0- bis 6-Jährige wird gratis. Das ist der erste Teil der im Vorjahr vom Landtag beschlossenen Betreuungsreform.

Auswirkungen hat das für die 0- bis 2-Jährigen. In den Landeskindergärten, in denen bisher Kinder ab 2,5 Jahren aufgenommen werden, ist der Vormittag bereits gratis. Um das auch in Tagesbetreuungseinrichtungen zu ermöglichen, wurde eine neue Förderung entwickelt, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Auch dort sollen Eltern für die Betreuung zwischen 7 und 13 Uhr – abgesehen vom Mittagessen – nichts mehr bezahlen müssen. Die Nachmittagsbetreuung werde mit 180 Euro gedeckelt.

Zurzeit liegt NÖ im Bereich der Kleinkinder bei der Betreuungsquoten im Mittelfeld (siehe Grafik). Hierzulande werden 28,6 Prozent der 0- bis 2-Jährigen in einer Einrichtung betreut, in Wien sind es 44,3 Prozent. Durch das bald kostenlose Angebot rechnet man im Land mit einem Anstieg der Nachfrage. Ausgebaut wird jedoch erst nach und nach: Bis 2027 sollen 250 neue Gruppen entstehen. Teschl-Hofmeister betont, dass jede Familie wohnortnah ein Angebot haben solle.

Bis jetzt liegt Niederösterreich in Sachen Kleinkinderbetreuung in Österreich im Mittelfeld. Foto: Arbeiterkammer Niederöstereich; Illustration: Good StudioShutterstock.com; NÖN-Gra­k: Esberger

Private Einrichtungen können die Förderungen des Landes nutzen und ihr Angebot künftig auch gratis anbieten — sie müssen aber nicht. In der „Biku Villa“ in St. Pölten und Baden will man auf den Elternbeitrag verzichten. „Die angekündigte Förderung deckt unsere Kosten aber nicht“, sagt Geschäftsführerin Elisabeth Fuchsbauer. Sie führt bereits Wartelisten bis Ende 2024. In Zukunft könnte der Zulauf sogar ansteigen. Um das Angebot erhalten zu können, müsse eine wirtschaftliche Lösung für private Einrichtungen gefunden werden, fordert Fuchsbauer.

Mit der Gratis-Vormittagsbetreuung wird im Herbst der erste Schritt der Betreuungsreform gemacht. Zusätzlich nehmen 17 Kindergärten im Land 2-Jährige auf. Sie starten ein Pilotprojekt, bevor 2024 das Kindergartenalter landesweit um ein halbes Jahr gesenkt wird.

Am Nachmittag bleibt die Betreuung kostenpflichtig. Die ÖVP sprach sich gegen eine Gratis-Ganztagsbetreuung aus. Der Nachmittag solle auch auch für jene leistbar sien, die es brauchen, betont die Landesrätin. Gemeinden könnten dazu Förderungen beschließen.