Hitzetage nehmen zu: Abkühlung am Land ist gefragt

Am eindeutigsten zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels an den Temperaturen: Untertags brennt die Sonne vom Himmel, es ist schwül und auch in der Nacht gibt es kaum Abkühlung. Immer häufiger gibt es solche Tropennächte. Hitzetage werden häufiger und erreichen in Süd- und Südosteuropa neue Rekorde.

Auch in Niederösterreich wird der Klimawandel den Tourismus nachhaltig verändern. Das merken die Tourismus-Betriebe bereits. Man sei mit großen Schwankungen konfrontiert, wie mit einem längeren Hoch im Sommer oder weniger Schnee im Winter, berichtet Walter Schmalwieser, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeit der Wirtschaftskammer NÖ. Wie sich die Tourismus-Betriebe in NÖ auf diese Herausforderungen vorbereiten können, weiß Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung. Er zeigt sich optimistisch: „Ich sehe große Zukunftschancen für Niederösterreichs Tourismus, weil wir sehr nahe Herkunftsmärkte haben.“ Viele Touristen kommen aus den nahe gelegenen Städten, aus Ostösterreich, aber auch von den Nachbarländern. „Der größte CO2-Abdruck entsteht bei der Anreise“, sagt Duscher. Man setze in Niederösterreich daher auf Zielgruppen, die es nicht so weit von zu Hause haben, und will die Gäste zudem anregen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad anzureisen. Dahingehend gebe es bereits Services wie Shuttlebusse in der Wachau oder in Reichenau.

Heiße, trockene Phasen können auch schnell in das Gegenteil umschwenken: „Die Zunahme von Starkregen durch den Klimawandel bewirkt eine Verschiebung der Risikolandschaft“, erklärt Markus Leitner, Experte für Klimawandelanpassung und Klimaresilienz im Umweltbundesamt. Für Touristen ist die zunehmende Hitze relevant, da sich der Körper so schlechter regenerieren kann. „Alte Personen, kleine Kinder oder Menschen mit Vorerkrankungen sind dadurch mehr belastet“, erklärt Leitner.

Rückkehr der Sommerfrische

Vor allem an heißen Sommertagen schätzen Touristen aus dem urbanen Raum das mildere Klima und die Unterschiede zwischen Tages- und Nacht-Temperaturen in den alten Sommerfrische-Regionen wie Lunz am See, Reichenau und am Semmering sehr, weiß Duscher. Er sieht die Tradition daher wieder aufleben: „Die Sommerfrische in Niederösterreich soll ein ungezwungenes Gesamterlebnis sein“, sagt er. Ein volles Programm sei dabei kein Muss, es solle aber genauso möglich sein, wie einfache Spaziergänge, sich hinsetzen und in die Landschaft schauen. Im Angesicht der Hitze sollen diese „leichten“ Aktivitäten, in Kombination mit Kulturveranstaltungen und Kulinarik, laut Duscher, eine erholsame, beschauliche Zeit und neue Inspiration bieten – ein „unaufgeregtes Abhängen“ also.

Das gilt für die Sommer- als auch für die Wintersaison. Duscher sieht Potenzial in touristischen Angeboten, die sich nicht nur auf eine Aktivität beschränken, sondern Vielfalt bieten. „Im Winter denkt man nicht mehr alleine an das Skifahren. Winteraktivitäten wie Schneeschuhwandern, Langlaufen oder – besonders beliebt bei Familien – die Alpakawanderungen werden sehr gut angenommen“, sagt Duscher. Im Winter und im Sommer soll das Angebot in Niederösterreich breiter aufgestellt werden.

Ob sich die Ferienzeit aufgrund des Klimawandels verschiebt? Es komme durchaus vor, dass Menschen lieber vor und nach der Hauptsaison Urlaub machen oder in den kühlen Norden oder die Alpen ausweichen, meint Klimaanpassungsexperte Markus Leitner dazu. Er geht davon aus, dass sich dieses Verhalten aufgrund des Klimawandels fortsetzen wird. Auch bei der Niederösterreich Werbung will man sich nicht auf Saisonen versteifen und verfolgt Angebote für das ganze Jahr. „Selbst wenn sich die Saisonen potenziell verschieben sollten, ist man mit einem Ganzjahrestourismus unabhängiger aufgestellt“, so Duscher.

Um den Tourismus nachhaltig zu gestalten, muss dieser weiterentwickelt werden. Duscher spricht von einem „regenerativen“ Tourismus: „Wir wollen damit regionale Kreisläufe von Rohstoffen und Energie forcieren“, sagt er. „Tourismus soll Mensch und Natur ermöglichen, sich zu erholen.“