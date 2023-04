7.400 Jugendliche legen „Matura wie damals“ ab

Bei vielen Jugendlichen macht sich bereits eine gewisse Anspannung breit. In wenigen Tagen, am 2. Mai, beginnt für die 7.400 niederösterreichischen Maturantinnen und Maturanten der Prüfungsreigen. Rund 3.500 Jugendliche aus Gymnasien und 3.900 aus berufsbildenden höheren Schulen wie der HAK oder HTL müssen dann unter Beweis stellen, was sie in den vergangenen acht bzw. fünf Jahren gelernt haben – unter schwierigeren Prüfungsbedingungen wie die vergangenen drei Jahrgänge.

Die Corona-Erleichterungen, die es für die vom Homeschooling betroffenen Schülerinnen und Schüler 2020, 2021 und 2022 gab, sind heuer Geschichte. Bereits im Vorjahr kehrte man einen großen Schritt zu den ursprünglichen Regeln zurück. Die mündliche Matura, die 2020 und 2021 freiwillig gewesen ist, war wieder verpflichtend zu absolvieren. Heuer gibt es dabei auch keine Einschränkung der Themengebiete mehr. Zudem wurde die Verlängerung der Arbeitszeit bei der schriftlichen Matura gestrichen.

Nur eine wesentliche Erleichterung hat sich laut Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) über Corona hinaus bewährt: Die Jahresnoten aus der achten bzw. fünften Klasse werden weiter in die Matura-Noten einfließen. So soll dafür gesorgt werden, dass die Matura-Note mehr ist als eine Momentaufnahme. Nur wenn jemand zwischen zwei Noten steht, „sticht“ die Klausurnote. Außerdem müssen für ein positives Ergebnis mindestens 30 Prozent der möglichen Punkte erreicht werden. So soll verhindert werden, dass Jugendliche wie im ersten Corona-Jahr leere Prüfungsbögen abgeben.

Verständnis für Rückkehr zu den alten Regeln

Mit dem Modus für die diesjährige Matura zeigten sich nicht nur Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum, sondern auch NÖ-Schülervertreter großteils einverstanden. Nur die „Aktion kritischer SchülerInnen“ (AKS) setzte sich mit Schulsprechern aus ganz Österreich für erneute Erleichterungen ein. AKS-NÖ-Vorsitzende Fiona Schindl argumentierte, dass die diesjährigen Maturanten ebenfalls viel versäumt hätten und Lockerungen daher nötig seien. AHS-Landesschulsprecher Marco Gayer meint hingegen, dass die Wissenslücken, die durch Corona entstanden sind, im Abschlussjahr gut aufgearbeitet werden konnten.

Nötig wären aus Sicht der Landesschülervertretung (LSV) nur Ersatztermine für Jugendliche, die aufgrund einer Corona-Infektion Prüfungen versäumen. Im Vorjahr hat es die noch gegeben. Heuer ist das nicht mehr der Fall, heißt es von der Bildungsdirektion.

Die Termine