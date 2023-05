Muttertag bringt 42 Millionen für NÖ-Wirtschaft

Am Sonntag ist Muttertag und die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind in Schenklaune. 76 Prozent der Männer und 56 Prozent der Frauen im Land wollen zu diesem Anlass jemanden beschenken. Das zeigen aktuelle Zahlen der KMU Forschung Austria. Beschenkt wird in erster Linie die eigene Mutter, aber auch für Schwiegermütter und Partnerinnen werden Geschenke besorgt.

„Für unsere Geschäfte bedeutet der Muttertag wichtige Umsätze“, sagen Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), und Thomas Kaltenböck, Innungsmeister der NÖ Floristen. Ausgegangen wird von Ausgaben in der Höhe von insgesamt 42 Millionen Euro, welche zum überwiegenden Großteil auf den regionalen Einzelhandel im Land entfallen. „Mit 87 Prozent kauft die Mehrheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihre Geschenke im stationären Handel“, freut sich Kirnbauer. Pro Kopf geben die Landsleute im Durchschnitt 50 Euro für ihre Muttertagsgeschenke aus.

Franz Kirnbauer: „Handel profitiert vom Muttertag“. Foto: Wagner Tanja

In diesem Jahr stehen Blumen, Süßigkeiten und Kosmetika an erster Stelle der beliebtesten Geschenke. Aber auch selbstgemachte und personalisierte Geschenke, sowie gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge kommen immer wieder zum Einsatz. Der heimische Blumenhandel setzt heuer vor allem auf pastellfarbene und saisonale Blumen. „Pfingstrosen, Flieder, Hortensien, Mohn und viele weitere heimische Sorten haben bereits Saison“, sagt der Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck. Auch in der Gastronomie blicken die Betriebe dem Muttertagswochenende optimistisch entgegen. „Unsere Mitgliedsbetriebe hoffen auf gutes Wetter und freuen sich darauf, den Familien ein entspanntes Fest bereiten zu können. Der Muttertag ist auch für uns einer der umsatzstärksten Tage“, sagt WKNÖ-Tourismus-Obmann und Gastrosprecher Mario Pulker. Eine rechtzeitige Reservierung sei wichtig.

Seit 1914: Muttertag hat seine Wurzeln in den USA

Dass der Muttertag den Menschen viel bedeutet, war auch schon vor rund 100 Jahren so. Aus den USA kam der Muttertag ab den 1920er-Jahren in Österreich an. Die Einführung des Feiertags werde mehreren Personen und Institutionen, wie etwa einem Salzburger Kaplan, einer Wiener Pfadfindergruppe sowie der Frauenrechtlerin Marianne Hainisch, zugeschrieben. „Letztere wird bis heute aufgrund ihrer Bedeutung für die Frauenbewegung vielfach als die Begründerin des Muttertags in Österreich genannt“, erzählt Maren Sacherer, Kuratorin im Museum Niederösterreich in St. Pölten. In den Jahren nach 1924 erfuhr der Feiertag speziell durch katholische Vereine, Schulen und Gewerbetreibende rasche Annahme unter der Bevölkerung. „Festzuhalten ist, dass der Feiertag auch durch die Instrumentalisierung im Nationalsozialismus an Popularität gewann“, so Sacherer.