Politologe: „Mit Neutralität ist auch eine Verantwortung verbunden“

Auf öffentlichen Gebäuden und Privathäusern wehen rot-weiß-rote Fahnen und viele Menschen nutzen den Tag zum Wandern: Um den Nationalfeiertag am 26. Oktober, an dem seit 1967 schul- und arbeitsfrei ist, ranken sich Traditionen. Seine historische Bedeutung steht oft im Hintergrund – dabei ist sie gerade besonders aktuell.

Der Nationalfeiertag hat seinen Ursprung im Staatsvertrag, der am 15. Mai 1955 unterzeichnet wurde. „Ziel war die Wiederherstellung Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg“, sagt Historiker Benedikt Vogl vom „Haus der Geschichte“ in St. Pölten. Die Neutralität war „eine Kondition der sowjetischen Besatzungsmacht für den Abzug“, erklärt er weiter. Nachdem sie zugesagt worden war, einigte man sich auf eine Frist, innerhalb derer die Besatzungsmächte Österreich verlassen mussten. Die endete am 25. Oktober 1955. Der 26. Oktober war somit der erste Tag, an dem sich hierzulande keine fremden Truppen mehr aufhalten durften. Da beschloss der Nationalrat das Gesetz zur immerwährenden Neutralität.

Als Nationalfeiertag begangen wurde der Tag aber erst über zehn Jahre später. In den 60ern war es das Ziel, das Nationalbewusstsein zu stärken, sagt der Historiker und pensionierte Uni-Professor Ernst Bruckmüller aus St. Leonhard am Forst. Deshalb wollte die Politik einen Nationalfeiertag festlegen. „Eigentlich hätte das der 15. Mai sein müssen – der Tag der Staatsvertragsunterzeichnung. Dagegen hat sich die Wirtschaft aber gewehrt, weil es zu der Jahreszeit schon Feiertage gibt“, erzählt Bruckmüller. Also einigte man sich auf den bisherigen „Tag der Fahne“ im Oktober.

Historiker Ernst Bruckmüller berichtet, dass sich die Wirtschaft gegen den Nationalfeiertag im Mai gewehrt hätte. Foto: Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Gefeiert wird am Nationalfeiertag also die Neutralität. Sie legt fest, dass die Alpen-Republik keinen militärischen Bündnissen beitritt und keine militärischen Stützpunkte anderer Staaten auf ihrem Gebiet zulässt. An humanitären Aufgaben sowie jenen zur Konfliktverhütung darf sich Österreich jedoch beteiligen. Mit der Neutralität ist das Land ziemlich alleine in der EU. Nach dem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens sind nur Irland und Malta auch noch neutral.

Keine Mehrheit für Ende der Neutralität in Sicht

Theoretisch könnte auch Österreich seine Neutralität ablegen. Dazu bräuchte es jedoch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat. In Reichweite ist die nicht – zumal zurzeit keine Partei abseits der NEOS die Neutralität ernsthaft infrage stellt.

Politologe Heinz Gärtner führt das auf ihre Unterstützung in der Bevölkerung zurück. Laut einer Gallup-Umfrage aus dem Frühjahr 2023 wollen 77 Prozent der Befragten die Neutralität beibehalten. Gleichzeitig ist er überzeugt, dass dieser Status dem Staat Vorteile bringt: Trotz der Neutralität sei das Land in alle entscheidenden Prozesse in der EU und bei den Vereinten Nationen eingebunden. Mit der NATO befindet sich Österreich in einer Partnerschaft. Die Wahrscheinlichkeit, Ziel eines Angriffs zu werden, sei für das nicht-paktgebundene und nuklearwaffenfreie Land aus Gärtners Sicht aber gering. „Historisch wurde Neutralität, wie im Falle Belgiens im Zweiten Weltkrieg, nur im Zuge großer Kriege verletzt“, erklärt er.

Gärtner ist überzeugt, dass die Neutralität im Kalten Krieg verhindert habe, dass Österreich wie Deutschland geteilt wurde. Heute verschafft sie dem Land eine Sonderstellung: „Wir haben wieder eine Polarisierung der Welt – Konflikte zwischen China und den USA sowie dem Westen und Russland. Neutrale Staaten können vermeiden, durch Bündnisverpflichtungen in diese hineingezogen zu werden.“ Gegner der Neutralität argumentieren hingegen, dass sie ohnehin de facto bereits passé sei, seit Österreich Teil der EU oder der NATO-Partnerschaft für den Frieden ist.

Mit der Neutralität sieht Politik-Wissenschafter Gärtner jedenfalls eine Verantwortung verbunden. Nur zu beobachten, sei die falsche Auffassung des Begriffs. „Ein neutraler Staat muss auch etwas anbieten, um akzeptiert zu werden.“ Das könnten Vorschläge zur Konfliktlösung sein oder ein Ort für Verhandlungen.