Neues NÖ Gesetz: Mehr Sicherheit für Hunde und Hundehalter

Vor genau zwei Wochen sind die neuen Regelungen des NÖ Hundehaltegesetzes sowie die NÖ Hundehalte-Sachkundeverordnung 2023 in Kraft getreten. Diese brachten für Hundehalterinnen und Hundehalter teilweise strengere Bestimmungen.

Eine der wesentlichsten Änderungen betrifft den in Zukunft geforderten Sachkundenachweis. Jeder, der sich seit dem 1. Juni 2023 einen neuen Hund angeschafft hat, muss die neue allgemeine Sachkunde (NÖ Hundepass) absolvieren. Die Regelung gilt, egal ob jemand zum ersten Mal einen Hund hält oder sich einen weiteren Hund ab diesem Zeitpunkt anschafft. Für Hunde, die bereits vor dem Stichtag gehalten wurden, muss der Sachkundenachweis nicht nachgeholt werden. Jedoch gibt es neben der allgemeinen Sachkunde, welche aus zwei Theoriestunden zum Thema Hundehaltung und Mensch-Tier-Beziehung sowie einer Stunde bei einem Tierarzt besteht, auch noch die erweiterte Sachkunde. Diese gilt für Menschen, die „Listenhunde“ halten oder deren Vierbeiner einmal jemanden gebissen haben, und umfasst zehn Theorie- bzw. Praxisstunden.

Ein Haushalt darf maximal fünf Hunde halten

Auch die Obergrenze an Hunden in einem Haushalt wurde mit der neuen Regelung angepasst. Seit 1. Juni ist die Haltung von mehr als fünf Hunden in einem Haushalt verboten. Bei Listen- bzw. auffälligen Hunden bleibt die bisherige Beschränkung von zwei Hunden aufrecht. Jene Frauchen und Herrchen, die vor dem 1. Juni bereits mehr als fünf Hunde gehalten haben, müssen jedoch keinen ihrer Vierbeiner im Stich lassen. Gemäß einer Übergangsbestimmung sind sie von der Beschränkung ausgenommen. Eine Ausnahme gibt es außerdem für Hundezüchterinnen und -züchter sowie Welpen und Jagd-, Schlitten- oder Wachhunde.

Christoph Luisser: "Das neue Gesetz sorgt für Sicherheit an beden Enden der Leine." Foto: FPÖ

Laut dem zuständigen Landesrat Christoph Luisser (FPÖ) profitieren sowohl die Hundehalterinnen und Hundehalter als auch die Hunde von der neuen und strengeren Regelung. „Für uns war es wichtig mehr Schutz und Sicherheit zu gewährleisten. Durch die obligatorische Versicherung werden auch Schäden abgedeckt die bisher immer wieder zu Problemen geführt haben“, so Luisser. Diese muss mit einer Mindestversicherungssumme von 725.000 Euro pro Hund abgeschlossen und bei der örtlich zuständigen Gemeinde gemeldet werden. Die verpflichtende Haftpflichtversicherung ist sowohl von bestehenden als auch von neuen Hundehalterinnen und Hundehaltern abzuschließen.

Die ersten Rückmeldungen zur Gesetzesänderung seien durchaus positiv ausgefallen. Abschließend lässt sich das neue Gesetz noch nicht bewerten, da es erst seit 1. Juni in Kraft ist. „Die positiven Erfahrungen aus Oberösterreich stimmen aber sehr zuversichtlich“, betont Luisser.