Das gibt’s ja nicht, war das gerade ein Waschbär? – ziemlich sicher war es keiner. Aber ganz sicher kann man sich da heutzutage in Niederösterreichs Wäldern nicht mehr sein. Einige nichtheimische Tierarten, zu denen auch Marderhund, Nutria und Goldschakal zählen, treiben sich mittlerweile hier herum. Genauso finden ehemals heimische und zwischenzeitlich ausgerottete Wildtiere wieder ihren Weg zurück über die Grenze. Ein Beispiel ist der Elch, von dem einzelne Exemplare das Waldviertel durchschreiten. Wie jener, der in der Vorwoche den Zusammenprall mit einem Auto bei Schrems nicht überlebte.

Was die Tiere zurückbringt, das fragte die NÖN einige Experten. Walter Arnold ist Institutsleiter für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Auch für ihn ist die Sichtung eines Elches ein seltenes Ereignis: „Es passiert aber regelmäßig. Das sind Individuen nördlicher Populationen aus Polen oder dem Baltikum. Weitwanderungen dieser Tiere sind möglich und passieren immer wieder.“ Das Verhalten geschlechtsreifer Tiere, sich auf weite Wanderschaft zu begeben, bezeichnet man als „Dispersionsphase“.

„Man soll Wildtiere in Ruhe lassen und nicht glauben, dass man das Foto seines Lebens machen kann.“ Walter Arnold, Institutsleiter an der Vetmed

Das komme auch bei einem anderen Heimkehrer vor, der in Niederösterreich für Schlagzeilen gesorgt hat – beim Wolf. „Wölfe genießen seit Jahrzehnten strengen Schutz. Durch den hohen Bestand an Schalenwild in Mitteleuropa ist der Tisch für Wölfe reich gedeckt“, erklärt Arnold den starken Zuwachs in den letzten Jahren. Das Tier galt 1882 als ausgerottet und findet nun wieder den Weg zurück in seine alte Heimat. Österreich ist, laut Arnold, im Hinblick auf diese Entwicklung noch absolutes Schlusslicht: „Hier haben wir drei bis vier Rudel, in Deutschland sind es über 90.“

Genauere Zahlen kennt Daniel Heindl, zuständiger Kammerrat der NÖ Landwirtschaftskammer: „Derzeit gibt es ein Rudel in Allentsteig, ein weiteres in Bad Großpertholz und zwei ,grenzübergreifende’ in Litschau und im Böhmerwald. Obendrein noch ein paar Einzeltiere in ganz Österreich“, hat Heindl stets ein wachsames Auge.

Der Umgang mit dem Heimkehrer ist seit Jahren Inhalt emotional geführter Diskussionen und längst auch ein Politikum. „Der Wolf steht unter Schutz. Erfüllt ein Tier aber gewisse Kriterien, muss es entnommen werden – wenn etwa die Bevölkerung oder wirtschaftliche Interessen gefährdet sind“, so Heindl.

Wildbiologe Leopold Obermair vom Landesjagdverband fasst zusammen: „Wolf, Luchs, Bär und Wildkatze dürfen zwar, obwohl sie Wild im Sinne des Jagdgesetzes sind, nicht bejagt werden. Ausnahme ist beispielsweise, wenn ein Wolf einen Menschen gefährdet.“ Anders sei die Gesetzeslage bei invasiven Arten wie Waschbär und Co., die hier nie heimisch waren, sich aber allmählich in unseren Breiten vermehren und heimische Arten verdrängen. „Hier gibt es Schusszeiten“, so Obermair.

Luchs und Wildkatze sind auf dem Vormarsch

Auf dem Vormarsch sind auch die Heimkehrer Luchs und Wildkatze. „Es gibt zahlreiche sesshafte Tiere bei uns. Sie sind aber sehr scheu, weshalb ihr Nachweis nur schwer möglich ist“, weiß Obermair. Insbesondere im Grenzgebiet von Niederösterreich, Tschechien und Oberösterreich wurden Luchse in letzter Zeit bemerkt. Auch die Rückkehr des Braunbären hält Obermair für nicht unwahrscheinlich. Zuletzt waren sie im Ötschergebiet heimisch, wo ein letzter Nachweis 2007 gelang. Hin und wieder finden sich noch Fraßspuren von durchziehenden Bären. Und wie soll man sich verhalten, wenn man auf ein Wildtier trifft? „So wie mit allen Wildtieren. Man soll sie in Ruhe lassen, einfach weggehen und nicht glauben, man kann das Foto seines Lebens machen“, warnt Arnold.