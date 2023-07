„Eis wurde nur um zehn Prozent teurer“

Wir kennen es alle: Man steht im Eisgeschäft seines Vertrauens an der Vitrine und wundert sich, ob die Kugel schon wieder teurer geworden ist. Den Satz „Früher hat eine Kugel Eis noch höchstens einen Euro gekostet“, hört man nicht selten im Verwandten- und Bekanntenkreis. Doch eigentlich sollte einen die Preiserhöhung beim Eis nicht mehr wundern. Alle Branchen, so auch die Eismacherinnen und Eismacher, kämpfen mit hohen Energiekosten, Inflation und Preissteigerungen.

Das weiß auch Thomas Hagmann, Innungsmeister der NÖ Konditoren in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) und Geschäftsführer der Traditionskonditorei Hagmann in Krems. „Eis ist ein sensibles und vor allem auch energieintensives Lebensmittel. Unsere Energiepreise haben sich zuletzt verzehnfacht“, weiß Hagmann. Neben den Energiekosten für Pasteurisiermaschinen, Kühlschränke, Eisvitrinen und viele andere Geräte, die es zur professionellen Eisherstellung braucht, seien auch Personalkosten und Zutatenpreise in die Höhe gegangen. „Bei Zucker, Milch und Fett haben wir heuer schon Preissteigerungen zwischen 30 und 100 Prozent erlebt“, sagt der Kremser Eisproduzent.

Erhöhung um zehn Prozent „war das Mindeste“

All diese preislichen Erhöhungen müssen sich auch auf den Eiskugelpreis auswirken. Der sei, so Hagmann, zuletzt um rund zehn Prozent gestiegen. „Wird man zu teuer, kaufen die Leute nichts mehr. Aber zehn Prozent war das Mindeste, um das wir erhöhen mussten, da waren wir schon extrem zurückhaltend“, betont Hagmann und fügt hinzu: „Eis ist in Wahrheit ein Produkt, das dafür sorgt, dass die Preise nicht so stark steigen.“ Die Inflation werde durch die moderate Steigerung der Eispreise eher aufgehalten als angetrieben. Hagmann appelliert an die Politik, dass die Energiepreise „endlich runtergehen müssen“. Sonst werden zahlreiche Betriebe Konkurs anmelden müssen.

Mehr Eisgeschäfte, mehr Eissorten

Neben neuen Herausforderungen haben sich in der Eisbranche in den letzten Jahren auch neue Trends herausgebildet. Die Sortenvielfalt habe durch alternative Zutaten, wie etwa Mandel- oder Hafermilch, zugenommen. Auch vegane Fruchtsorten auf Sorbetbasis sieht man immer öfter in der Eisvitrine. „Gewerbliche Konditoreien sind nach wie vor Weltmeister im Cremeeis. Die jahrzehntealten Rezepte, etwa für Vanille-, Schoko- oder Haselnusseis, bewähren sich bis heute und diese klassischen Sorten verkaufen sich immer noch am besten“, weiß Hagmann.

Thomas Hagmann: „Der Eis-Preis wird von vielen Kriterien beeinflusst.“ Foto: Foto: Gerald Hoermann

Allerdings haben sich nicht nur die Eissorten in den letzten Jahren vervielfacht. Die Zahl der Eissalons ist ebenfalls stark gestiegen. Das liege an der Öffnung des Eisgewerbes vor etwa fünf Jahren. „Früher gehörten Eisproduzenten nur zum Konditorgewerbe. Nach einer Gewerbeteilung mit der Fachgruppe Gastronomie wurde das Gewerbe von der damaligen Regierung komplett geöffnet. Seitdem kann jeder einen Eissalon aufmachen“, erzählt Hagmann.

Der langjährige Konditorei-Geschäftsführer sieht diese Gewerbeöffnung nach wie vor kritisch. Für die Produktion von Eis brauche man, vor allem was die Hygiene betrifft, eine qualitative Ausbildung. Denn Industrieeis unterscheide sich maßgeblich von handgemachten Eiskreationen. Wichtige Kriterien, an denen man „gutes“ Eis erkennen kann, sind laut dem Eis-Experten in erster Linie Cremigkeit, Geschmack, Frische, Konsistenz, Farbe und Nachgeschmack. „Eis wird also von sehr vielen Kriterien beeinflusst“, fasst Hagmann zusammen.