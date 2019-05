Im NÖN-Voting zeigte sich, dass die meisten NÖN-Leser nicht denken, dass Menschen mit Behinderung ausreichend im Arbeitsmarkt integriert werden.

700.000 Euro werden zur Verfügung gestellt. Und zwar dafür, dass in diesem Jahr 200 Jobsuchende mit Behinderung in den Arbeitsmarkt in St. Pölten und dem Bezirk zu integriert werden können. Das hat sich das AMS (Arbeitsmarktservice) zum Ziel gesetzt.

In der Umfrage der Woche „Werden Menschen mit Behinderung ausreichend in den Arbeitsmarkt integriert?“ haben rund 20 Prozent mit „Ja“ gestimmt, rund 80 Prozent der Wähler glauben aber nicht, dass sie ausreichend integriert werden. Laut AMS waren im Februar 2019 441 behinderte Personen vorgemerkt. 24 schafften in Jänner und Februar den Einstieg.