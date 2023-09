Keine Tradition, aber viel Bier und Kommerz

O'zapft is! Seit vergangenem Samstag fließen drei Wochen lang die Maß Bier am 188. Münchner Oktoberfest, dem Original und der Wiege aller Nachahmer-Oktoberfeste weltweit. Die Bezeichnung „Oktoberfest“ wurde beibehalten, obwohl das Fest größtenteils im September stattfindet.

Der Ursprung des Oktoberfests geht auf den 12. Oktober 1810 zurück: Kronprinz Ludwig von Bayern heiratete Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Zu dem Anlass luden sie alle Münchner und Münchnerinnen zur fünftägigen Feier auf die Wiese vor den Stadtmauern, auf die „Theresienwiese“. Was zuerst als reines Pferderennen mit provisorischer Bierausschank begann, entwickelte sich zum ultimativen Volksfest: Eigens gebraute Biersorten, Stelzn, Bratwürste und Co, Riesenzelte mit Blas- und Volkspop-Musik und unzählige Fahrgeschäfte. Mittlerweile ist die „Münchner Wiesn“ eines der größten Volksfeste der Welt und lockt jedes Jahr Millionen von internationalen Besuchern an.

Aufgrund der Nähe zur bayrischen Hauptstadt erreichte der Oktoberfest-Hype erst Ende der Sechziger-Jahre unser Alpenland: Das Wiener Oktoberfest im Jahr 1969 war eines der ersten. In Niederösterreich fand die Premiere mit dem „1. Wiener Neustädter Oktoberfest“ im Jahr 1973 statt. Das Fest wurde von der örtlichen Gastronomie organisiert und war eine Hommage an das Münchner Original. Heutzutage veranstalten in NÖ jedes Jahr dutzende ihr „Oktoberfest“: Vom Motorradklub, Blasmusikkapelle, Feuerwehr bis hin zu Firmen und Gastronomen – als Hommage, Feieranlass oder eben als willkommener Umsatzbringer.

Oktoberfeste sind keine Tradition aus Volkskunde-Sicht

Von einer Tradition bzw. einem Brauchtum im ethnologischen Sinn kann man in Sachen Oktoberfest aber absolut nicht sprechen, sagt die Wiener Volkskunde-Professorin Helga Maria Wolf. Weder beim Original in Bayern noch beim niederösterreichischen Import. „Das ist ein Event, bei dem viel getrunken und offensichtlich auch viel verdient wird“, so Wolf. Von Symbolik oder volkskundlichen Wurzeln keine Spur. Allein der Ursprung im 19. Jahrhundert sei dafür viel zu jung. Auch der Trachtenhype rund um Lederhosen und Dirndl hat seine Geburtsstunde am Münchner Oktoberfest: Ein Volkstrachtenumzug im Rahmen des Festes im Jahr 1895 gab den Anstoß für neue Trachten nach alten Vorbildern. „Aus der Romantik im 19. Jahrhundert heraus hat man versucht, Tradition wiederzubeleben“, sagt Wolf.

Alkoholfreie und regionale Biere liegen im Trend

Als jahrhundertelange Tradition hingegen gilt in Niederösterreich das Erntedankfest, bei dem Menschen ihre Dankbarkeit für die erfolgreiche Ernte ausdrücken und auch für andere gute Dinge in ihrem Leben danken, so Wolf. Auch die Martini-Umzüge am St. Martins-Tag (11. November) können zu den NÖ-Traditionen gezählt werden. Ebenso das ursprünglich keltische Fest All Hallows’ Eve, sprich Halloween, die Nacht vor dem Allerheiligenabend (1. November), könnte man als Tradition sehen.

Zahlen zum Bier-, Stelzn- oder Breznumsatz bei den dutzenden niederösterreichischen Oktoberfesten sind von Wirtschaftskammer NÖ und Brauereien nicht zu bekommen. Besuch und Konsum sind stark wetterabhängig, heißt es aus der Brauunion AG. Ein Trend sei eine starke Tendenz zu regionalen Bieren auf NÖ-Oktoberfesten, aber auch zu alkoholfreiem Bier. „Das wird in diesem Kontext verstärkt nachgefragt“, sagt Gabriela Straka, Brauunion-Vorständin. Oktoberfeste seien jedenfalls neben den klassischen Kirtagen und Co. wichtige Impulsgeber für Österreich als Bierland, „und uns als Brauerei“, sagt Reinhard Grießler, Chef der Privatbrauerei Egger in Unterradlberg bei St. Pölten. Pro Jahr setzt Egger rund 2.500 Fässer bei diesen Veranstaltungen um.