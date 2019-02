96 Prozent der Bevölkerung sind mit ihren Hausärzten sehr zufrieden, für 80 Prozent ist der Hausarzt der erste Ansprechpartner für alle körperliche Malaisen, und 75 Prozent wünschen sich mehr Hausärzte. Doch sie werden immer weniger. Im Bezirk Tulln und in Klosterneuburg sind zwar alle Planstellen besetzt, niederösterreichweit fehlen sie aber, mit Tendenz zur Landarztflucht.

33 Milliarden Euro werden in Österreich im Gesundheitswesen ausgegeben. Eine davon für die Hausärzte. Für Allgemeinmediziner Peter Kaufmann, der mit seiner Tochter Veronika Herret-Kaufmann und Kathrin Hollaus voriges Jahr eine Gruppenpraxis eröffnete, einer der vielen Gründe, warum die Berufssparte Landarzt gefährdet ist.

„Es ist vom Arbeitsaufwand fast nicht mehr möglich, diesen Beruf alleine zu machen. Und bei einer Aufteilung mit zwei oder drei Ärzten geht sich das finanziell kaum mehr aus“, weiß Kaufmann. Er muss es wissen, denn seine beiden Ärztinnen in der Gruppenpraxis würden es alleine nicht schaffen. „Das ist irre Verantwortung und vom Zeitaufwand einfach nicht zu schaffen“, so Veronika Herret-Kaufmann. Und Kathrin Hollaus sieht nicht nur die unbewältigbare Arbeit am Patienten: „Man muss das ja auch unternehmerisch sehen. Der bürokratische Aufwand ist enorm.“

Auch mit der Arztvertretung gäbe es Probleme. Der Kassentarif ist den meisten zu gering. Der nächste Punkt ist die Hausapotheke. Am Land wird mit der Hausapotheke bis zu 50 Prozent des Umsatzes gemacht. Aber die Vergabe wird immer restriktiver, die Apotheken drängen immer mehr aufs Land. Primärversorgezentren würden bevorzugt behandelt und mit besseren Kassenverträgen ausgestatten. Warum Kaufmann doch Jungärzte für seine Gruppenpraxis gewinnen konnte? „Meine Tochter hat diesen Beruf mit der Muttermilch aufgenommen. Beide Ärztinnen arbeiten schon sehr lange bei mir und könnten dann auch die Praxis übernehmen. Es sollte aber dann auch finanziell ein Anreiz da sein.“

Bezirksärztevertreter Karl Diehl: „Kratzt man an der Oberfläche, sieht man, dass wir ein Problem haben.“ Die Zeiten, in denen sich Jungmediziner um eine Kassenstelle beworben haben, seien unweigerlich vorbei.