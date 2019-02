Das Bundesheer hat immer weniger Rekruten. Das liegt daran, dass es immer weniger Stellungspflichtige gibt, außerdem gibt es einen erheblichen Anteil an Untauglichen (heuer in NÖ rund 26,3 Prozent). Die sinkende Anzahl an Rekruten stellt auch die Zivildienstorganisationen vor ein Problem: Denn, wer untauglich ist, darf auch keinen Zivildienst leisten.

Besonders die Rettungsorganisationen Rotes Kreuz und Arbeitersamariterbund leiden unter dem Rückgang der Zivis. Das Rote Kreuz hat im Bezirk Lilienfeld an den drei Hauptstandorten (Lilienfeld, Hainfeld, St. Aegyd) 36 Zivildienstplätze pro Jahr zu besetzen. 20 weitere Stellen gibt es an den ASBÖ-Stellen in St. Veit und Traisen.

„Garantiert ist trotzdem: Zu jedem Notfall wird weiterhin ein Rettungsauto kommen. Der Rettungsdienst ist vom Zivi-Mangel nicht betroffen, da Zivildienstleistende hauptsächlich im Krankentransport eingesetzt werden. Hier ist jedoch mit längeren Wartezeiten zu rechnen, da weniger Fahrzeuge besetzt werden können“, betont Christopher Ibrahim-Scheidl vom Roten Kreuz Traisental. Im Jänner dieses Jahres traten nur drei Zivis ihren Dienst in Lilienfeld an, Platz wäre für fünf.

„Zwei der drei Burschen stammen nicht mal aus dem Bezirk und wurden uns zugewiesen. Diesen muss ein Zimmer zur Verfügung gestellt werden“, so Scheidl. Das Rote Kreuz Hainfeld hat als Reaktion auf den Zivi-Mangel in den letzten Jahren die Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter aufgestockt. „Damit ist die nahtlose Versorgung der Bevölkerung bei Engpässen im Bereich Zivildienst zu gewährleisten“, hebt Julia Palzer von der RK-Bezirksstelle Hainfeld hervor.

Am ASBÖ-Stützpunkt Traisen hat sich laut Dienststellenleiter Georg Völkl die Zahl der Zivildienstleistenden in den letzten zwei Jahren halbiert. „Für 2019 sind noch viele Zivildienststellen unbesetzt“, zeigt sich Völkl besorgt. Neben den sinkenden Zahlen weist Christoph Hermanek vom ASBÖ-Landesrettungskommando auf eine relativ hohe Ausfallrate bei den zugewiesenen Zivildienstleistenden hin.

Gern gesehen, aber für den Ablauf nicht zwingend notwendig sind Zivis im Landesklinikum Lilienfeld und den Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) in Türnitz und Hainfeld. An beiden Standorten gibt es aktuell keine Zivildiener.

„Im April und im Herbst wird jeweils ein Zivi bei uns anfangen“, informiert Gabriela Galeta vom PBZ Hainfeld. Die Zivis übernehmen zum Teil die Betreuung der Senioren, machen Hol- und Bringdienst und werden auch für hauswirtschaftliche Tätigkeiten eingesetzt. Auch für das PBZ Türnitz sei der letzte Zivildiener eine wahre Bereicherung gewesen. „Nach Ablauf der Zeit entschloss er sich, die Ausbildung zum DGKP zu machen“, berichtet Ulrike Scheuher vom PBZ Türnitz.

Auch im Landesklinikum gibt es für heuer noch freie Plätze. „Im Moment gehen die Anfragen etwas zurück, für das Jahr 2020 haben sich aber schon Interessenten gemeldet“, ist Bernhard Schindlecker zuversichtlich.

Verschiedene Ansätze für Problem-Lösung

Das Rote Kreuz legt Hoffnung in das Freiwillige Sozialjahr. Fünf junge Erwachsene absolvieren dieses seit letztem Jahr beim RK Hainfeld. „Besonders erfreulich ist für uns, dass wir hierfür auch drei Frauen begeistern konnten“, so Palzer. Für Scheuher vom PBZ Türnitz wäre ein verpflichtender „sozialer Einsatz“ für Frauen und Männer ein Lösungsansatz. Und auch die Arbeiterkammer reagiert mit einem Vorschlag. Vizepräsident Josef Hager hebt hervor: „Es gibt einen Unterschied zwischen Bundesheer- und Zivildienst-Tauglichkeit.“ Er fordert deshalb, die Tauglichkeitssystematik zu modernisieren.