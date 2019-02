Das Bundesheer hat immer weniger Rekruten. Das schwächt nicht nur dessen Schlagkraft, sondern auch jene der Organisationen, die auf Zivildiener angewiesen sind. Die geburtenschwachen Jahrgänge sind dabei nicht der alleinige Grund. Von den ohnehin schon weniger Stellungspflichtigen sind auch immer weniger Männer tauglich für den Grundwehrdienst.

In der Hesserkaserne in St. Pölten werden alle jungen Männer aus Niederösterreich auf ihre leistungsphysiologische und psychologische Eignung getestet. Beim letzten Termin fielen 26,3 Prozent der Burschen durch. 70 Prozent davon konnten den Dienst aus körperlichen Gründen nicht antreten, 30 Prozent aufgrund ihrer psychischen Verfassung. Weil die, die vom Bundesheer untauglich erklärt wurden, keinen Zivildienst leisten dürfen, steht auch das Rote Kreuz vor einem Problem: „Man merkt, dass immer weniger junge Menschen zur Verfügung stehen“, berichtet Bezirksstellenleiter Werner Schlögl. Vor allem der Einrückungstermin im April sei von Jahr zu Jahr schwerer zu besetzen. In St. Pölten sind 15 Zivildiener eingeplant. Davon sind für die kommende Präsenzdienst-Zeit erst sieben Stellen besetzt. „Für die anderen acht Plätze suchen wir noch“, erklärt Schlögl.

„Die Zivildiener sind auch unser größtes Potenzial für Freiwillige.“ Christian Hiel, Samariterbund Purkersdorf

Auch die Purkersdorfer Rettungsorganisationen sind noch auf der Suche nach Zivildienern. „Aufgrund der aktuellen Problematik hinsichtlich der niedrigen Geburtenrate haben wir für den Einrückungstermin April 2019 noch einen freien Platz“, berichtet Clara Hlavka vom Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz. Und auch der Samariterbund Purkersdorf ist noch auf der Suche nach. „Für die Turnusse April, Juli, September, Oktober sind noch Plätze frei“, informiert Obfrau-Stellvertreter Christian Hiel vom Samariterbund. „Die Zivildiener sind auch unser größtes Potenzial für Freiwillige“, betont er.

„Der Zivildienst ist zur Lebensader des Rettungsdienstes geworden“, führt Markus Voglauer vom Samariterbund St. Pölten aus. Es werde immer schwieriger, Zivildiener zu finden. Und das Problem wird sich noch verschlimmern, ist Voglauer überzeugt: „Es kommen weitere geburtenschwache Jahrgänge auf uns zu. Das wird uns noch in voller Härte treffen.“

Auch Untaugliche sollen zum Zivildienst dürfen

Mit einer Lösung für jene Organisationen, die Probleme haben, meldete sich Arbeiterkammer-Vizepräsident Josef Hager (NÖAAB-FCG) zu Wort: Er fordert, dass die sinnlose Koppelung der Untauglichkeit an den Zivildienst dringend überdacht werden müsse. Denn nicht jeder, der die Mindestanforderungen für den Dienst an der Waffe nicht erfülle, sei seiner Meinung nach automatisch auch für den Dienst an der Menschlichkeit ungeeignet.

| NOEN

Für Samariterbund-Obmann Voglauer ist das aber keine Lösung: „Der Zivildienst war immer nur als Wehrersatzdienst gedacht“, stellt er klar. Wenn er das nicht mehr sei, müsse man die Diskussion breiter gestalten und etwa auch hinterfragen, ob Frauen oder andere Personengruppen wie etwa Asylwerber eine Art von Freiwilligendienst leisten sollen. „Langfristig wird man deshalb den Rettungsdienst und seine Finanzierung insgesamt neu aufstellen müssen. Man kann nicht die Zivildiener als schwächstes Glied der Kette zum Systemerhalter machen“, meint der Samariterbund-Obmann.