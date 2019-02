Der Karfreitag soll ein halber Feiertag werden – nach 14 Uhr dürfen alle Arbeitnehmer nach Hause gehen (siehe Infobox). Auf diese Regelung hat sich die türkis-blaue Regierung festgelegt. Noch nicht klar ist allerdings, ob die Geschäfte offen bleiben dürfen und wie die Mitarbeiter an diesem Tag entlohnt werden. Die Vorfreude auf Ostern ist bei den Betrieben in der Region noch überschaubar.

| NOEN

„Das ist völliger Schwachsinn“, sagt Christian Heiss zu den Plänen der Bundesregierung. Der Chef der Backstube „Heiss und Süß“ in Altlengbach weiß nicht, wie er in seinem Produktionsbetrieb mit 65 Mitarbeitern diese Regelung umsetzen soll. „Was ist ein halber Urlaubstag? Soll ich für einen halben Tag die Maschinen anwerfen?“ Die Idee eines halben Feiertags sei sinnlos und dämlich, wettert der Unternehmer, der selbst der evangelischen Kirche angehört. „Das ist eine typisch österreichische Lösung. Das ist auch für die Industrie und für den Handel ein Wahnsinn.“ Wenig Freude mit den Plänen hat auch Günther Frank vom Modehaus Frank in Neulengbach. Die Karwoche sei eine umsatzstarke Woche. Die Rahmenbedingungen für einen halben Feiertag seien noch völlig unklar: „Man weiß nicht, wie das zu entlohnen ist, wie es mit den Zuschlägen oder mit dem Öffnungszeitengesetz ausschaut.“ Verunsichert seien aber nicht nur Unternehmer, sondern auch Arbeitnehmer, merkt Frank an.

Auch Georg Brutschy, Betreiber der Stadtgreißlerei in Neulengbach und Obmann der Aktiven Wirtschaft, wundert sich über den Vorstoß der Regierung: „Der Karfreitag ist im Handel der drittstärkste Tag im Jahr. Von wirtschaftlicher Seite her gesehen kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Das ist schon ein sehr eigenartiges Diskussionsthema.“ Dass man Angestellten Überstunden zahlen müsse falle bei kleineren Betrieben wohl nicht so ins Gewicht, für Firmen mit vielen Beschäftigten sei das aber sehr wohl ein Thema, gibt Brutschy zu bedenken.

Von der Firma Rehau war keine Stellungnahme zum halben Feiertag zu bekommen. Auch die großen Handelsketten Rewe und Spar wollten die neue Karfreitagsregelung angesichts fehlender Details noch nicht kommentieren. Fakt sei aber, heißt es von Rewe, dass der Karfreitag einer der stärksten Einkaufstage im Jahr ist. Bei Rewe hoffe man aber auf eine Regelung, die Mehrkosten für das Unternehmen verhindert.

„Das ist ein Kompromiss, mit dem niemand glücklich ist“, sagt der St. Pöltner Thomas Salzer, Geschäftsführer von Salzer Papier und Präsident der Industriellenvereinigung NÖ, zum halben Feiertag. Er hätte sich eine kostenneutrale Lösung für Unternehmen gewünscht. „Zum Beispiel, dass die Arbeitnehmer selbst entscheiden können, welchen Feiertag sie frei haben möchten, etwa den Pfingstmontag“, erklärt Salzer. Jetzt müsse nach 14 Uhr ein hundertprozentiger Feiertags-Zuschlag bezahlt werden. „Das wäre für uns um 0,6 Prozent aufs Jahr gerechnet mehr als bisher“, rechnet Salzer vor. Er hofft, bald Klarheit zur neuen Feiertags-Lösung zu bekommen.

Wirte-Chef eher gelassen

Nicht ganz so dramatisch sieht man in der Gastronomie die Feiertags-Lösung. „Am Karfreitag ist vor allem am Nachmittag ohnehin weniger los. Wir haben schon im vergangenen Jahr am Karfreitag nur über Mittag geöffnet gehabt und ab 14 Uhr war geschlossen“, meint der St. Pöltner Wirte-Obmann Leo Graf. Auch die international tätige Erber Group mit Sitz in Getzersdorf nimmt die neue Feiertags-Lösung gelassen. „Als international tätiges Unternehmen sind wir mit diversen religiös und politisch bedingten gesetzlichen Rahmenbedingungen weltweit konfrontiert – weit über die österreichische Diskussion hinaus“, so Konzernsprecherin Claudia Hajdinyak. Man werde – unabhängig von der aktuellen politischen Diskussion in Österreich – die jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben umsetzen.