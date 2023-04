Land will Radtourismus weiter ausbauen

Werbung

NÖ An der Donau entlang, durch Wälder oder über Berge: In Niederösterreich können Radlerinnen und Radler 4.000 Kilometer auf Ausflugsradrouten zurücklegen. Teil dieses Netzes sind 16 Strecken, die extra für Kinder gewählt wurden. Hinzu kommen 1.500 Kilometer, die vom Land als „Top-Radrouten“ ausgeschildert sind. Beispiele dafür sind der beliebteste Radweg des Landes, der Donau-Radweg, der von Ybbs bis Hainburg führt, der Traisental Radweg, der das Weinland mit den Mostviertler Bergen verbindet, oder die Thayarunde, auf der man auf ehemaligen Bahntrassen durch das Waldviertel strampelt.

Bis 2025 soll der Radtourismus in NÖ weiter ausgebaut werden. Der damalige Tourismus-Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) präsentierte im April 2022 die Radtourismus-Strategie der nächsten Jahre. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die in der neuen Landesregierung für die Fremdenverkehrsangelegenheiten zuständig ist, hält daran fest. Sie betont, dass 13 Millionen Euro in den Radtourismus fließen sollen. Das Ziel ist es, neue Radrouten zu schaffen und die bestehenden durch mehr Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten attraktiver zu machen. Auch die Wegweisung soll verbessert werden.

Radfahren lockt auch ausländische Gäste nach Niederösterreich

Verfolgt wird dieses Vorhaben auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das Radfahren ist nicht nur bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern beliebt. 55 Prozent der ausländischen Gäste geben die Sportart bzw. Freizeitaktivität laut der Rad-Tourismusstrategie des Landes als Hauptreisemotiv nach Niederösterreich an. Wie es in der Tourismusstrategie weiter heißt, hängen auch Umsätze von 252 Millionen Euro im Bundesland mit dem Radtourismus zusammen. Ein Radler, der in Niederösterreich nächtigt, gibt hierzulande im Durchschnitt 94 Euro pro Tag aus.

Gearbeitet werde, laut Mikl-Leitner, aktuell an Rad-Entdeckertouren, „bei denen neben dem Radfahren auch Kulinarik und Kultur im Fokus stehen“. Neu geschaffen wurden zudem bereits 16 neue Gravel-Routen – übersetzt: Schotter-Routen. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Radwegen und leichten MTB-Trekking-Strecken, die nun in allen Teilen des Landes zur Verfügung stehen.

Mountainbiken nur auf gekennzeichneten Routen

An diese Routen bzw. ausgewiesene Mountainbike-Strecken sollten sich Sportler auch halten. Sonst hat die neue Trendsportart auch Schattenseiten: Landwirte und Grundbesitzer beschweren sich vermehrt, weil Sportlerinnen und Sportler über Felder und durch Wälder fahren.

In Wäldern gilt jedoch ein generelles Fahrverbot. Auch auf Wanderwegen ist das Radfahren untersagt, erklärt Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Nur wenn eine Route extra als Mountainbikestrecke gekennzeichnet ist, darf sie befahren werden. „Shared Trails“, wie es sie etwa im Pielachtal oder im Wienerwald gibt, stehen Wanderern und Radlern zu Verfügung. Dort gilt der Ehrenkodex, dass beide Parteien aufeinander achten. Kommen Radler von den offiziellen Wegen ab, dürfen Försterinnen und Förster sie aufhalten und einen Ausweis verlangen. Passiert abseits der Wege etwas, haftet in der Regel der Mountainbiker selbst.