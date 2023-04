1.370 Kilometer im Fahrradstrecken-Angebot

Werbung

NÖN: Wie wichtig ist der Radtourismus mittlerweile geworden?

Michael Wollinger: Grundsätzlich ist es unser großes Ziel, Niederösterreich als Radziel Nummer Eins zu präsentieren. Wir haben bereits ein sehr gutes Angebot für Mountainbiker im Wienerwald. Momentan umfasst das Angebot eine Strecke von 1.370 Kilometern. Für uns hat Radtourismus daher in jedem Fall einen hohen Stellenwert.

Wie wird sich der Radtourismus entwickeln?

Wollinger: Wir sind dabei, den Streckenbereich auszubauen und schauen auch laufend darauf, dass die Strecken gewartet werden. Dieses Jahr kamen 20 Kilometer Streckennetz hinzu, ein neuer Trail im Gießhübl. Wir wollen auch mehr Tagesstrecken entwickeln.

Wollinger: An Events mit Rad wird gerade geplant, um eine größere Bekanntheit zu generieren. Travelbikes sind gerade sehr im Kommen, wir versuchen, dies in Planungen einzubeziehen.

Gibt es Hotels und Restaurants, die speziell auf die Radfahrer eingestellt sind?

Wollinger: Wir haben ,bed & bike‘-Betriebe, diese sind zertifiziert und speziell auf Radfahrer ausgerichtet. Wir versuchen, weitere radfreundliche Betriebe zu gewinnen.

Wie sieht es mit Servicestationen entlang den Strecken und Trails aus?

Wollinger: Es gibt Servicestationen – teilweise von Betrieben oder Gemeinden. Dort ist es möglich, sein Bike zu reparieren oder Ersatzteile zu bekommen.

Was macht den Wienerwald für Mountainbiker besonders?

Wollinger: Unser umfangreiches Streckennetz – und was wir hervorheben wollen – ist die Nähe zu Wien, zu einer Großstadt. Also: Radtouren im Grünen, aber mit attraktivem Rahmenprogramm und Möglichkeiten in Wien.

Für welches Können sind die Mountainbike-Strecken ausgelegt?

Wollinger: Es gibt die unterschiedlichsten Strecken für jedes Können: Profi-Trails, aber auch solche für Anfänger. Es werden auch immer wieder Radgenuss-Touren ausgearbeitet; eine neue gibt es in Klosterneuburg.

Welche Spots können Sie empfehlen?

Wollinger: Die ,Wiental Elsbeere’-Tour. Wiental Ost und Wiental West kann man auch gut mit einer Übernachtung kombinieren.

Ist die Zahl an Mountainbikern gestiegen?

Wollinger: Generell sind Mountainbiken und Wandern immer gefragt. Aus dem Zielmarkt Wien und Niederösterreich konnten wir einen Anstieg der Zugriffszahlen verzeichnen.