„Die Personaldecke an Schulen ist dünn“

Die Ferien biegen in die Zielgerade, viele Schultaschen sind bereits gepackt: Für rund 200.000 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich beginnt am Montag, 4. September, die Schule. Besondere Aufregung macht sich zurzeit bei 19.000 Kindern breit. Sie drücken als Taferlklassler ab September erstmals die Schulbank.

Während in Wien, Oberösterreich, Vorarlberg und Salzburg weiterhin über unbesetzte Stellen geklagt wird, will man in Niederösterreich beruhigen: In jeder Klasse wird eine Lehrerin oder ein Lehrer stehen. Trotz der angespannten Situation konnten im Pflichtschulbereich alle Stellen besetzt werden, versichert Bildungsdirektor Karl Fritthum. Für höhere Schulen läuft der Bewerbungsprozess noch. Erstmals sind auch die von der Politik beworbenen „Quereinsteiger“ in den Schulen im Einsatz. Die große Masse bilden sie mit unter 20 Personen, laut Pflichtschullehrer-Vertreterin Claudia Andre, aber nicht. Angespannt ist die Situation trotzdem weiterhin: „Die Personaldecke ist dünn. Wenn jemand ausfällt, wird es schwierig“, berichtet Isabella Zins, Vertreterin der AHS-Direktorinnen und -Direktoren in Österreich.

Bildungsdirektor Karl Fritthum betont, dass für alle Stellen an Pflichtschulen Lehrkräfte gefunden werden konnten. An den Höheren Schulen ist der Bewerbungsprozess noch nicht abgeschlossen. Foto: Theo Kust

Direktoren-Mangel: Immer weniger Lehrkräfte wollen eine Schule leiten

Immer schwieriger wird es zudem, die Stellen für Direktorinnen und Direktoren zu besetzen. „Die große Masse an Bewerbungen bekommen wir nicht mehr“, erzählt AHS-Personalvertreterin Eva Teiml. Das liege an den vielfältiger gewordenen Aufgaben, zu denen sie Administratives, Personalmanagement, aber auch die immer mehr werdenden Beschwerden von Eltern zählt. „Die hohe Verantwortung, die man trägt, wird finanziell nicht richtig abgegolten“, meint Teiml. Je nach Größe der Schule bekommen Direktorinnen und Direktoren zu ihrem Lehrergehalt Zulagen von 620 Euro bis 1.700 Euro brutto pro Monat. „Manchmal ist das Gehalt aber weniger als bei einer Lehrperson, die schon lange unterrichtet“, sagt Teiml. Ein bundesweiter Schritt gegen den Lehrkräftemangel soll, wie Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) im NÖN-Interview ankündigte, im Herbst gesetzt werden: Er will einen Gesetzesentwurf für die auch von der NÖ-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) geforderte Verkürzung des Lehramtsstudiums vorlegen.

Was den Unterricht betrifft, sind im neuen Schuljahr keine großen Neuerungen geplant. In den Volksschulen, Mittelschulen und Unterstufen kommen bundesweit die neuen Lehrpläne zum Einsatz, durch die die Kinder und Jugendlichen mehr Finanz- und politische Bildung erhalten sollen. Außerdem soll die Digitalisierungsoffensive fortgesetzt werden. Der Fokus liegt dabei heuer auf der Fortbildung der Lehrkräfte.

Zahl der Schulabmeldungen ist wieder gesunken

Zuhause unterrichtet werden heuer wieder weniger Kinder und Jugendliche. Aufgrund der Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Testen wurden im Schuljahr 2021/2022 in NÖ so viele wie noch nie vom Unterricht abgemeldet – 1.218. Im neuen Schuljahr werden nur noch 621 Schülerinnen und Schüler zuhause unterrichtet. Vor dem Sommer waren es noch 680. Sie mussten im Juni bzw. Juli eine Externistenprüfung ablegen. Deutlich weniger als im Jahr zuvor, nämlich sechs Prozent, rasselten durch den Test, bei dem sie beweisen müssen, dass sie zuhause ausreichend gelernt haben.