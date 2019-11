Walter Auer geht durch sein Geschäft in Steinakirchen, richtet eine Nudelpackung, die aus dem Regal zu fallen droht, hebt ein Papierstück vom Boden auf und begrüßt im nächsten Augenblick Hilde Schartmüller, eine Stammkundin, mit einem freundlichen: „Guten Morgen, was darf es heute sein?“. Der 55-Jährige ist ein Kaufmann, wie er im Buche steht. Er checkt, organisiert und schaut, dass im Laden alles ordentlich präsentiert ist.

Im Jahr 2016 hat er den Sparmarkt in Steinakirchen übernommen. Zuvor wurde das Geschäft völlig neu umgebaut und von 400 auf 750 Quadratmeter vergrößert. „Verkaufen, das war immer schon mein Ding, schließlich bin ich im Geschäft meiner Eltern großgeworden“, erzählt er. Nach seiner Lehre übernahm er schlussendlich als erster Spar-Franchisepartner den Spar in der Ybbsstraße in Amstetten.

Ein schwerer Unfall zwang ihn 2014 gesundheitlich zu einer zweijährigen Pause. „Das Geschäft in Steinakirchen war für mich dann ein absoluter Neustart, in jeglicher Hinsicht“, sagt er. Neue Kunden, ein neues Geschäft und ein unbekannter Standort, das alles stellte für den Allhartsberger (Bezirk Amstetten) anfänglich eine große Herausforderung dar. „Aber gerade diese Herausforderungen machen für mich den Beruf zu einem besonders interessanten.“ Kein Tag gleicht dem anderen, mit frischen Produkten zu arbeiten, regionale Lieferanten zu gewinnen und der Kontakt mit den Kunden, das zählt. „Ich gehe eigentlich jeden Tag gerne in die Arbeit, und wenn einmal nicht, dann geh ich zum Billa“, scherzt er.

„Regionalen Lieferanten sind besonders wichtig, denn nur durch diese können wir uns von der Konkurrenz abheben.“Walter Auer

Freude an der Arbeit, das braucht es bei einer 70-Stundenwoche auch. Täglich um vier Uhr beginnt für den Kaufmann der Arbeitstag. „Da läutet kein Telefon und ich kann in Ruhe meine Büroarbeit erledigen.“ Danach gilt es Bestellungen abzuwickeln, die täglichen Anlieferungen entgegenzunehmen und Personalangelegenheiten für die 23 Mitarbeiter zu erledigen. Besonderen Wert legt Auer darauf, dass regionale Produkte die Regale füllen. „Der Kontakt zu den regionalen Lieferanten ist für mich besonders wichtig, denn nur durch diese können wir uns von der Konkurrenz abheben.“

Und so finden sich neben den Produkten der Käsewölfe aus Wolfpassing auch Kartoffeln vom Feld eines Steinakirchner Bauern im Sortiment. „Bei den Aktionen profitieren wir natürlich von der Zusammenarbeit mit Spar“, sagt er. Im Gegenzug dazu profitiert Spar auch wieder von der Erfahrung des langjährigen Kaufmannes. „Wir sind Ausbildungsstandort und haben schon viele Mitarbeiter für neue Standorte in der Region eingeschult.“ Auch im Markt in Steinakirchen absolvieren derzeit zwei Lehrlinge ihre Ausbildung. Im kommenden Jahr kommen zwei neue dazu. „Wir sind noch in der glücklichen Lage, Mitarbeiter aus der Umgebung zu finden, zumal es überwiegend Frauen sind. Kaufmann ist heute halt kein klassischer Beruf mehr für Männer“, bedauert er.

Stammkundin Hilde Schartmüller hat zwischenzeitlich bei der Verkäuferin Brot und Gebäck bestellt. „Ich komme täglich hierher, weil ich gleich ums Eck wohne, aber vor allem, weil ich mich hier einfach daheim fühle“, sagt die Pensionistin.