Bauen wurde seit 2021 um 20 Prozent teurer

NÖ Ob Einfamilienhaus, Miet- oder Genossenschaftswohnung – Wohnen ist teuer geworden. Gestiegene Baupreise und unattraktivere Kredit-Bedingungen machen Privatpersonen wie Bauträgern zu schaffen.

NÖ ist traditionell das Land der Häuslbauer. Ob das so bleiben kann, ist zurzeit jedoch unsicher. Die Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass alle, die ein Haus bauen, dafür im Jänner 2023 sieben Prozent mehr bezahlen mussten als ein Jahr zuvor. Gegenüber Jänner 2021 sind die Errichtungskosten sogar um 20 Prozent gestiegen – und Kostentreiber wie das Grundstück sind da gar nicht eingerechnet. Seit Jahresbeginn haben sich die Preise nicht mehr sehr verändert, sagt WKNÖ-Bau-Innungsmeister, Robert Jägersberger.

In der Baubranche brachte die Kostensteigerung einen Einbruch. Der private und der gewerbliche Wohnungs- und Hausbau sind rückläufig. „Wurden 2019 österreichweit noch Baugenehmigungen für fast 70.000 Wohneinheiten erteilt, ist die Zahl 2022 auf 47.000 gesunken“, sagt Jägersberger. Für heuer und 2024 erwartet er nur noch 40.000 Genehmigungen. Ähnlich sieht es bei Immobilienkäufen aus. Der WKNÖ-Preisspiegel zeigt einen Nachfrage-Einbruch. Die einzig positive Nachricht für Käufer: Experten rechnen 2023 und 2024 nach langem Höhenflug mit sinkenden Immo-Preisen.

Foto: NÖN

Wie sich die Immo-Nachfrage sowie die Bau-Lust entwickeln, ist abseits der Baupreise von der Zinsentwicklung und etwaigen Änderungen der Kreditimmobilienmaßnahmen-Verordnung (KIM-V) abhängig. Durch die Leitzins-Erhöhung der EZB – Mitte 2022 lag er bei 0,5 Prozent, nun bei 4,5 Prozent – wurden variabel verzinste Kredite empfindlich teurer. Hinzu kommt, dass die Finanzmarktaufsicht im August 2022 die Kreditvergabe-Regeln verschärft hat. Von dem Zeitpunkt an bis zur Erhebung (Mai 2023) ist das Volumen der vergebenen Hypothekarkredite an Private in NÖ um fast 60 Prozent eingebrochen. „Alles deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach kreditfinanziertem Wohnraum zurückgeht“, sagt Reinhard Karl, Banken-Spartenobmann.

Getroffen hat die Leitzinserhöhung auch jene, die in den 150.000 Genossenschaftswohnungen in NÖ leben. Diese wurden, wie Manfred Damberger von der Gemeinnützigen Wohnbauträgervereinigung erklärt, mit Darlehen finanziert. Durch das Kostendeckungsprinzip müssen die laufenden Kosten an die Nutzer weitergegeben werden. Während der Nullzins-Politik der vergangenen Jahre lebten sie günstig. Jetzt lässt die Abrechnung viele Menschen schlucken: Sie müssen bis zu 40 Prozent mehr bezahlen als im Sommer 2022.

Der vom Bund angekündigte Mietpreisdeckel würde daran nichts ändern, meint Damberger. Er würde nur für Wohnungen greifen, die ausfinanziert sind. Für deren Grundmiete soll die Erhöhung mit 5 Prozent gedeckelt werden. Betreffen würde das neben Teilen des gemeinnützigen Wohnbaus auch Altbaumietwohnungen mit geregeltem Mietverhältnis. Nicht umfasst sind davon Wohnungen am freien Markt. Hier sind die Preise meist an den Verbraucherpreisindex geknüpft.

Wohnbauförderung wird neu aufgestellt

Die Gemeinnützigen Bauträger versprechen sich von der Neuaufstellung der Wohnbauförderung Erleichterung. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) kündigte an, die Subjekt- und Objektförderung zu adaptieren. Damberger hofft, dass der Wohnzuschuss für Leute mit geringem Einkommen erhöht wird. Zudem sollen die Errichtungskosten für Bauträger sinken, damit sie weniger weitergeben müssen.

Noch vor den strukturellen Änderungen präsentierte die Landesregierung einen Wohnzuschuss. Menschen mit wenig Einkommen erhalten 150 Euro Einmalzahlung (50 Euro ab der zweiten Person im Haushalt). Mehr Infos gibt es hier.