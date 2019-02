„Wir können uns nicht über zu wenig Grundwehrdiener beklagen“, sagt Herwig Graf, Offizier für Öffentlichkeitsarbeit der Mistelbacher Bolfras-Kaserne. Denn das Heer hat im Weinviertel einen guten Ruf und entsprechenden Zulauf.

Die Musterung erfolgt in St. Pölten, danach werden die künftigen Soldaten den Kasernen zugewiesen. Die Mistelbacher freuen sich seit Jahren über eine Spitzenauslastung. Warum das so ist, erklärt Graf so: „Unsere Kaserne wird militärisch, aber menschlich geführt. Das hat sich herumgesprochen.“

Tauglich? Bei der Stellung werden sowohl körperliche als auch mentale Fähigkeiten getestet. | Bundesheer/H. Minich

Auch das große Einzugsgebiet, nämlich die Bezirke Mistelbach, Hollabrunn und Gänserndorf, sei dafür verantwortlich, dass die Kaserne immer gut ausgelastet ist. Pro Einrückungstermin – davon gibt es vier im Jahr - können in Mistelbach 80 Grundwehrdiener aufgenommen werden. „Wir sind schon ziemlich voll“, blickt der Soldat auf die nächsten Termine. Landesweit gesehen ist Mistelbach „eine kleine Ausnahme“, weiß Graf und ergänzt: „Gesamt gesehen würde das Bundesheer mehr Grundwehrdiener verkraften.“

Keine Probleme mit fehlenden Zivildienern hat auch das Rote Kreuz in Mistelbach: „Wir sind die nächsten drei Zyklen ausgebucht“, sagt Bezirksstellenleiter Clemens Hickl: „Woran es liegt, weiß ich auch nicht. Aber Gott erhalte uns diesen Zustand!“ Insgesamt nimmt das Rote Kreuz in Mistelbach pro Zyklus elf Zivildiener.

Militär-KDO NÖ; Fotos: RK NÖ/Schodritz; Getmilitaryphotos/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Die hohe Zahl an Untauglichen hat auch Auswirkungen für den Zivildienst. Zwar ist der Anteil der Zivildiener bei den Tauglichen in den vergangenen Jahren insgesamt gestiegen, durch die geburtenschwächeren Jahrgänge und den steigenden Anteil von Untauglichen geht aber auch die Zahl der Zivildiener zurück.

„Sind wirklich alle, die bei der Stellung untauglich sind den Dienst an der Waffe zu leisten, ebenso untauglich einen Dienst an der Menschlichkeit wie beispielsweise im Rettungsdienst zu leisten? Derzeit ist die Regelung: Wer untauglich ist, darf auch keinen Zivildienst ableisten. Und das ist in der heutigen Zeit absolut nicht zu verstehen!“, so Arbeiterkammer-Vizepräsident Josef Hager aus Niederleis.