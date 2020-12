Das Bildungspersonal machte im Angesicht von Krampus und Nikolo im Gmünder Gym den Anfang, am 12. und 13. Dezember werden die freiwilligen und kostenlosen Covid-Antigentests flächendeckend auf die 21 Gemeinden des Gmünder Bezirkes ausgerollt.

Wurden die Lehrertests noch federführend von 35 Soldaten der Kuenringerkaserne Weitra – mit Unterstützung des Roten Kreuzes – abgewickelt, so wird durch die Gemeindeämter massiv auf Ehrenamtliche zurückgegriffen. Die Kaserne bietet, wie Kommandant Reinhard Bachner betont, ihre Unterstützung im Bedarfsfall an.

Gemeinden gerüstet, Rotkreuz hat Reserven

Bezirkshauptmann Stefan Grusch berichtet nach einer in drei Gruppen mit den 21 Bürgermeistern abgehaltenen Besichtigung im Gym von gut vorbereiteten, um reibungslose Abläufe bemühten Gemeindechefs – und „fabelhaftem“ Zulauf an Hilfskräften: „Es haben sich in allen Gemeinden genügend Ehrenamtliche angeboten.

Kommentar Eine Eins, die einiges aussagt

Überall wird eifrig mitgearbeitet, mir sind keine größeren Engpässe bekannt. Viele Gemeinden können auf eigene ehrenamtliche Ärzte und diplomiertes Personal zurückgreifen.“ Geschultes Sanitätspersonal als „kritische Masse“ stehe somit in ausreichend großer Zahl parat.

Das Rote Kreuz konnte, wie die Personalverantwortlichen Christoph Jindra und Christian Hofbauer sagen, bereits bis vorigen Freitag etwa 80 Ehrenamtliche organisieren. Das dürften mehr sein als nötig, freut sich Jindra. Weil: „Unser Ziel war es, Reserven zu organisieren, die sich am Morgen des Testtages wie alle anderen Helfer auch selbst testen lassen und dann auf Abruf bereit stehen.“

Viele Feuerwehr-Mitglieder als Pluspunkt

Neben Rotkreuz und Zivilschutzverband helfen auch die Feuerwehren mit – im Vorfeld in der Logistik und an den Testtagen bei der Einteilung und Einweisung. „Wir bringen die Schutzmasken und -kleidung in die einzelnen Gemeinden“, sagt Bezirkskommandant Erich Dangl: „Sobald wir das Okay haben, können wir die vorbereiteten Pakete vom Landesfeuerwehrkommando in Tulln abholen.“ Dass es an personellen Ressourcen mangeln könnte, fürchtet auch er nicht. Immerhin gebe es im Bezirk rund 4.000 Kameraden. „Bis jetzt habe ich nicht gehört, dass es irgendwo Engpässe gibt.“

Haben Gemeinden noch Bedarf, können sich weitere Feuerwehrleute zum Testeinsatz melden, erklärt Dangl. An kleineren Teststandorten rechnet er mit etwa drei bis fünf Feuerwehrmitgliedern, die beim Einteilen und Einweisen helfen.

Grusch: Anonymität zu jeder Zeit gewährleistet!

Testergebnisse sollen binnen einer halben Stunde vorliegen und an hinterlassene Handy- bzw. Mailkontakte der betreffenden Person übermittelt werden. Über positive Tests wird zudem die Gesundheitsbehörde informiert. Bezirkshauptmann Grusch: „Personen mit positiven Antigen-Tests werden als Verdachtsfälle zum PCR-Test im Drive-In Zwettl angemeldet. Ist der negativ, wird zu einem zweiten PCR-Test aufgefordert. Ist auch dieser negativ, dann wird die Quarantäne aufgehoben.“

Er betont, dass die Anonymität vor Ort gewahrt sei: Proben seien nicht mit Namen versehen, sondern mit QR-Codes, die ins digitale System der Gesundheitsbehörde einfließen. „Auch die Gemeinde kann aus einer Probe nicht herauslesen, um wen es sich handelt.“

Testlauf mit Schulpersonal lief reibungslos

Die Erfahrungen aus den Tests von laut Grusch etwa 650 Personen aus dem Bildungsbereich – teils inklusive Angehörigen – im Gym Gmünd waren durchaus positiv. Der Turnsaal-Trakt – den nun auch die Stadtgemeinde für ihre Tests nutzt – eignet sich durch trennbaren Zu- und Abgang und zwei Säle, die jeweils durch eigene Garderoben betreten und verlassen werden können, gut für ein „Einbahnsystem“. Die Teilnahme lag laut Bildungsdirektion bei etwa 70 Prozent, nur eine Person sei positiv gewesen.

Wer kommen soll – und wer nicht

Die Aktion zielt auf ein Aufstöbern symptomlos Infizierter ab – wer Symptome hat, sollte die Hotline 1450 anrufen. Genauso sparen kann sich den Antigen-Test, wer in den drei Monaten davor CoV-positiv war, regelmäßig betrieblich getestet wird, im Krankenstand oder in Qurantäne ist. Testen lassen kann man sich auch ohne Voranmeldung und außerhalb der Heimatgemeinde. – 46 Prozent der 600 Teilnehmer einer Umfrage auf www.noen.at/gmuend gaben an, sich testen lassen zu wollen.