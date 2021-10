Wer profitiert von der Steuerreform?

Die aktuelle Frage der Woche auf NÖN.at lautete: "Werdet ihr von der Steuerreform profitieren?" Fast 2.000 Stimmen wurden abgegeben:

Umfrage beendet Werdet ihr von der Steuerreform profitieren? Ja Nein





Rund 77 Prozent der Leser sind der Überzeugung, dass sie nicht von der Steuerreform profitieren werden. Lediglich 23 Prozent sehen einen Vorteil für ihre zukünftige Steuerbilanz.

Doch wer profitiert eigentlich wirklich von der geplanten Steuerreform? Grundsätzlich sind viele verschiedene Maßnahmen geplant: Darunter die Erhöhung der Familienbeihilfe, der regionalisierte Klimabonus als Ausgleich zur geplanten CO2-Bepreisung, die Einkommenssteuer-Tarifreform mit Herabsetzung von zwei Steuerstufen und die gesenkten Sozialversicherungsbeiträge. Je nach individueller Situation unterscheiden sich somit auch die Zuschüsse bzw. Steuerlast.

Ausschlaggebend könnte die Einschätzung der Niederösterreicher sein, die an abgelegenen Orten wohnen. Für viele ist die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zumutbar und der Ausgleich der Kosten durch den erhöhten regionalen Klimabonus fraglich.

Hohe Einkommen begünstigt

"Wirtschaft und Beschäftigte profitieren beide", resümiert der Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich Wolfgang Ecker. Beschäftigte in höheren Einkommensstufen dürften jedoch besonders hohen Profit daraus ziehen, wie eine Studie des Momentum-Instituts zeigt. Bei Geringverdienern oder Personen mit mittlerem Einkommen würde am Ende nur wenig übrig bleiben.

Einen Vorteil bringt die Herabsetzung der Steuerstufen: "Es profitieren all jene, die sich in der zweiten beziehungsweise dritten Einkommenssteuerklasse befinden. Das sind all jene mit einem Brutto-Jahreseinkommen von 11.000 bis 18.000 Euro beziehungsweise von 18.000 bis 31.000 Euro", sagt Andreas Weiß, Steuerberater bei Astoria in Krems. "Für Geringverdiener wird die Krankenversicherung um 1,7 Prozent gesenkt. Das ist auch Etwas!", so Weiß.

Insgesamt zeigt sich laut Momentum-Institut eine positive Gesamtbilanz, denn lediglich ein Fünftel der Personen über 18 Jahre würde von der Reform gar nicht profitieren, da sie weder Einkommenssteuer noch Sozialversicherungsbeiträge zahlen.

Hier könnt ihr die Studie downloaden:

Verteilungs-Check Steuerreform.pdf (pdf)