Ernte 2023: Rund 10 Prozent mehr Weizen erwartet

Nichts beeinflusst den jährlichen Ernteertrag so sehr wie das Wetter. Das haben die NÖ Landwirtinnen und Landwirte in den vergangenen Jahren vermehrt gespürt. Die durch den Klimawandel stark veränderte Witterung sei eine der größten Herausforderungen für die Bauernschaft, heißt es von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich (LKNÖ).

„Wir reagieren bereits seit Jahren auf die sich laufend ändernden Produktionsbedingungen, etwa mit einer geänderten Sortenwahl oder neuen Züchtungen“, erklärt LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Von der EU fordert er dahingehend schon lange „praxistaugliche Lösungen beim Pflanzenschutz, mehr Bewässerungsmöglichkeiten und weniger Einschränkungen“.

Bei der diesjährigen Ernte haben die erwähnten Wetterveränderungen wie Starkregen oder Trockenperioden bereits mitgespielt. So haben sich etwa die hohen Regenmengen im April und Mai und in den letzten Wochen unterschiedlich auf die einzelnen Kulturen ausgewirkt.

Gewinne bei Getreide, Verluste bei Marillen und anderem Obst

Die Getreidebäuerinnen und -bauern haben vom Niederschlag im Frühjahr stark profitiert. Demnach falle die Getreideernte 2023 laut LKNÖ leicht überdurchschnittlich aus. Bei Weizen, welcher mit rund 168.000 Hektar in NÖ eindeutig am häufigsten angebaut wird, steigerte sich der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um fünf bis zehn Prozent. Auch bei der Gerste wurden ähnlich gute Ergebnisse erzielt. Im Obstbau fällt die bisherige Ernte-Bilanz weniger erfreulich aus. In der Wachau mussten die Marillenbäuerinnen und -bauern aufgrund von Frostschäden heuer bis zu 90 Prozent ihrer Ernte einbüßen. Im Weinviertel spricht man von 70 Prozent. 650 Hektar Marillen wurden heuer in NÖ angebaut, Äpfel sind mit 680 Hektar Anbaufläche die am meisten angebaute Obstsorte. Erwartet wird eine mäßig bis gute Durchschnittsernte. An dritter Stelle der angebauten Obstsorten in NÖ liegen die Erdbeeren. Die Sommerfrucht hat bereits eine positive Bilanz zu verzeichnen. Die Wetterverhältnisse haben für gute Erntemengen und Qualitäten gesorgt.

Schlechte Kürbis-Ernte wird erwartet, auch Kartoffelerträge dürften unterdurchschnittlich ausfallen

Bei anderen Herbstkulturen fällt eine genaue Prognose oft schwer. Bei der Zuckerrübe (circa 25.000 Hektar in NÖ) mussten wegen des Rübenderbrüsselkäfers rund 5.000 Hektar umgebrochen werden. 2.500 davon wurden mit Zuckerrübe nachgebaut und können sich bei passender Witterung noch gut entwickeln. Mais (74.000 Hektar), Sojabohne (30.000 Hektar) und Kürbis (18.000 Hektar) haben es heuer eher schwer. Letztere konnten sich wegen Hitze und Trockenheit nicht ausreichend entwickeln. Man geht daher von der schlechtesten Kürbisernte der letzten zehn beziehungsweise 15 Jahre aus. Auch die Kartoffelerträge (15.000 Hektar) liegen aktuell unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager: „Der Klimawandel fordert uns.“ Foto: LKNÖPhilipp Monihart

Wein: Voraussetzungen für einen guten Jahrgang stimmten

Beim Wein, dessen Lese Mitte September in manchen Regionen des Landes beginnt, ist eine Prognose schwer. „Die Grundvoraussetzungen für einen guten Jahrgang sind durch die häufigen Niederschläge gegeben. Wenn es bis zur Ernte keine Extremwetterereignisse gibt, wird das auch so bleiben“, weiß Johann Grassl, Weinbauberater der LKNÖ.

Was alle Kulturen, ob schon geerntet oder nicht, verbindet, ist, dass sie die Versorgungssicherheit im Land gewährleisten. Das weiß auch NÖ-Bauernbund-Direktor Paul Nemecek. „Über 70.000 Bäuerinnen und Bauern arbeiten 365 Tage im Jahr in den Ställen und auf den Feldern dafür, dass unsere Regale voll sind“, betont er. Mit rund 200 Erntedank-Festen im September und Oktober sollen diese bäuerlichen Leistungen aufgezeigt werden. Natürlich sei Erntedank auch der Anlass, für eine reiche Ernte dankbar zu sein.