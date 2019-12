Der Spendenscheck wurde persönlich von Alexander Hager (Bäckerei Hager) und Daniela Deltl (Bäckerei Geier) an Gabi Hiller von Ö3 überreicht.

Sterne für den guten Zweck

Die Idee zur Aktion "Gemeinsam Helfen" stammt von Bäckermeister Wolfgang Hager. Den ganzen Advent lang wurden in der Bäckerei Hager aus St. Pölten, der Weinviertler Bäckerei Geier und der Mühlviertler Naturbackstube Honeder Weihnachtssterne für den guten Zweck gebacken. 0,20 € je verkauftem Stern spendeten alle drei Bäckereien gemeinsam an das Ö3 Weihnachtswunder.

100% für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds

Alle Spenden an das Ö3-Weihnachtswunder gehen direkt an den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Dieser hilft Familien in Österreich, die in eine Notlage geraten sind, schnell und direkt. So werden zum Beispiel Begräbniskosten oder Mietrückstände bezahlt, wenn nach einem Todesfall plötzlich das Konto gesperrt ist.