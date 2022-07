Podcast: Wie Niederösterreich ein Teil Hitler-Deutschlands wurde

Werbung

Teil 2: Wie Niederösterreich ein Teil Hitler-Deutschlands wurde

In den frühen Morgenstunden des 12. März 1938 überschreiten Soldaten der Deutschen Wehrmacht die österreichische Grenze. Der „Anschluss“ Österreichs an Deutschland ist nicht mehr aufzuhalten. Was wird er bringen, fragen sich viele? Diese Folge nimmt den Beginn der NS-Herrschaft in Niederösterreich in den Blick und beleuchtet Erfahrungen von Opfern, Tätern und Mitläufern.

Der Podcast wurde produziert von Nachos.Media