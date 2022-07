Podcast: Zusammenbruch, Umbruch, Weiterleben

Werbung

Teil 3: Zusammenbruch, Umbruch, Weiterleben - der Herbst 1980 und seine Folgen

Am Ende des Ersten Weltkrieges bricht die Habsburgermonarchie auseinander. Was ändert sich, was bleibt? Die Republik tut gewaltige Sprünge der Demokratisierung und bemüht sich um Anpassungen an den Kleinstaat. Bis 1922 gehen aus dem ehemaligen Kronland Niederösterreich zwei neue Bundesländer hervor. Andere Sorgen bestimmen den Alltag der Menschen. Die Versorgungsnot dauert an.

Der Podcast wurde produziert von Nachos.Media