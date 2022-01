Wie sich Niederösterreich seit 1922 entwickelt hat

Niederösterreich feierte gerade seinen 100. Geburtstag. Am 1. Jänner 1922 trat das Trennungsgesetz in Kraft. NÖ und Wien, die sich jeweils schon zuvor eine eigene Verfassung und einen Landtag gegeben hatten, gingen damit endgültig getrennte Wege. Wie sich das Land seither entwickelt hat.

Politisch:

Auf die Trennung gedrängt hatten vor mehr als 100 Jahren einerseits die anderen Bundesländer, weil sie eine Vormachtstellung von NÖ und Wien fürchteten, die 60 Prozent der Einwohner des verbliebenen Kleinstaats Deutsch-Österreich stellten. Andererseits kam der Druck angeführt vom Bauernbund aus NÖ. Nicht zuletzt, weil der erste gewählte Landeshauptmann mit Albert Sever ein Wiener Sozialdemokrat war – für die mehrheitlich konservativen und christlich geprägten Menschen in NÖ eine Zumutung. Sever sollte aber die Ausnahme bleiben.

Christian Rapp: „NÖ war nie so schwarz, wie Wien rot war.“ Hinterramskogler

Die NS-Zeit ausgeklammert, wird das Land durchgehend von der ÖVP (vormals den Christlich-Sozialen) regiert. Innerhalb der Partei dominiert der Bauernbund, der abgesehen von Siegfried Ludwig bis Erwin Pröll jeden Landeshauptmann stellte. Johanna Mikl-Leitner brach 2017 die Tradition – als erste Frau an der Spitze und zweite Vertreterin des NÖAAB. Für Historiker Christian Rapp war NÖ dennoch „nie so schwarz, wie Wien rot war“.

Die Bilanz ist sehr gut LEITARTIKEL

Schließlich waren die größeren Städte SPÖ-geführt. Ein drittes Lager entwickelte sich nach 1945 in den 80ern mit der FPÖ. Hohe Relevanz hat NÖ da bundespolitisch bereits erlangt: Mit 200.000 Stimmberechtigten mehr als in Wien werden in NÖ heute Wahlen entschieden. Zudem kam knapp jeder dritte Kanzler der Zweiten Republik – einschließlich des amtierenden Karl Nehammer – aus NÖ.

Beim Landesbewusstsein:

1986 erhielt NÖ nach langen Überlegungen eine Hauptstadt. Die Wahl fiel auf St. Pölten. 1997 bezogen Beamte und Politiker das St. Pöltner Regierungsviertel. Bis dahin blieb der Sitz der Landesregierung in Wien. Erhofft hatte man sich durch die Hauptstadt ein Ende der Stadtflucht. Gleichzeitig begann damit die Entwicklung eines Landesbewusstseins. Dass das seither gestiegen ist, zeigen Studien der Landesakademie. „Auch, wenn es nicht so ausgeprägt ist wie in Tirol“, sagt Rapp.

Erst 75 Jahre, nachdem NÖ ein eigenständiges Bundesland geworden war, übersiedelten Politiker und Beamte in das Regierungsviertel in St. Pölten. Shutterstock.com/Simlinger

Wirtschaftlich:

Begonnen hat der Aufschwung vor der Hauptstadt-Erhebung in den 60ern und 70ern bzw. mit der Ostöffnung 1989. In den 80ern setzte das demografische Wachstum ein. Seither ist die Bevölkerungszahl von 1,43 auf 1,7 Millionen (2020) gewachsen. Mit 62.000 Millionen Euro ist das Bruttoregionalprodukt in NÖ heute nach Wien und OÖ am dritthöchsten. Die Kaufkraft mit 25.600 Euro pro Einwohner sogar am höchsten.

Beim Schlusslicht Wien sind es nur 22.700 Euro pro Person. In den Anfängen des Bundeslandes war das noch unvorstellbar. Das fehlende Geld aus der Stadt bescherte NÖ Geburtswehen. Hierzulande mussten, wie Rapp erklärt, öffentliche Einrichtungen wie Spitäler erst aufgebaut werden. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hatte NÖ in der russischen Besatzungszone noch das Nachsehen gegenüber dem Westen.

Am Arbeitsmarkt:

Die 60er- und 70er waren die Zeit, in der sich auch am Arbeitsmarkt vieles veränderte. Zu Beginn dominierte in NÖ – mit der Hälfte der Agrarfläche von Österreich – die Landwirtschaft. Nach der Industrialisierung verlagerte sich der Schwerpunkt in den Dienstleistungsbereich. Mittlerweile arbeiten 70 Prozent der Erwerbstätigen in diesem Sektor. Nur noch 6 Prozent sind in der Landwirtschaft tätig, 24 Prozent in der Produktion. Was die Arbeitslosenquote von 6,4 Prozent betrifft, liegt NÖ im Mittelfeld. Am geringsten ist sie mit 4,1 Prozent in OÖ, am höchsten (11,1 Prozent) in Wien.

Im Bereich Bildung:

In den 20ern war die Weinbauschule Klosterneuburg die einzige Höhere Schule des Landes. Mittlerweile gibt es im Land 73 BHS und 104 AHS. Auch zum Studieren müssen die Landsleute nicht mehr nach Wien pendeln: In NÖ gibt es sechs Hochschulen.

Kulturell:

Was Theater, Tanz und Co. betrifft, blieb Wien lange Zeit das Zentrum für die Niederösterreicher. Mit der Hauptstadt kamen auch namhafte Kultur-Institutionen in das Land. In St. Pölten entstand ein Kulturbezirk mit dem Festspielhaus, dem Museum NÖ, der Landesbibliothek- und des Archivs. Hinzu kommen kulturelle Hotspots wie Krems mit der 2019 eröffneten Landesgalerie und Grafenegg.