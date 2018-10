Ein besonderes Weihnachtswunder wartet in diesem Jahr auf die Niederösterreicher: das Ö3-Weihnachtswunder. Die 120-Stunden-Livesendung wird erstmals aus Niederösterreich gesendet – und zwar direkt aus der Landeshauptstadt.

Das Erfolgskonzept mit dem gläsernen Studio, aus dem rund um die Uhr gesendet wird, erreicht täglich etwa 2,5 Millionen Österreicher – und das in der Vorweihnachtszeit. Los geht es am 19. Dezember um 10 Uhr, der letzte Song aus St. Pölten verklingt am Heiligen Abend um 10 Uhr. Insgesamt wird ein 30-köpfiges Team dafür sorgen, dass das Programm reibungslos über die Bühne geht.

2,8 Millionen Euro im Vorjahr

Vor dem Studio, das im Süden des Rathausplatzes stehen wird, wird eine Bühne mit einer Box errichtet, in die die Spendenkuverts mit einem Song-Wunsch eingeworfen werden können. Insgesamt kamen im Rahmen des Ö3-Weihnachtswunders in Linz im Vorjahr rund 2,8 Millionen Euro für die Aktion „Licht ins Dunkel“ herein.

Das Ö3-Weihnachtswunder wird St. Pölten aber nicht nur fünf Tage lang österreichweit in den Mittelpunkt rücken, es wird auch unzählige Popstars und Promis in die Landeshauptstadt bringen. Sie werden nicht nur im Ö3-Studio zu Gast sein, sondern auch auf der Bühne für Live-Stimmung sorgen.

„Initiative, Zusammenhalt, Ideenreichtum haben uns zur Landeshauptstadt und zum wirtschaftlichen Zentrum Niederösterreichs gemacht. Das Ö3-Weihnachtswunder gibt uns die Chance, österreichweit zu beweisen: St. Pölten ist immer für ein Wunder gut“, freut sich Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Für einige Ö3-Moderatoren ist das Weihnachtswunder in St. Pölten auch so etwas wie eine Rückkehr in ihre Heimat: Robert Kratky wohnt in Krems und Gabi Hiller ist eine gebürtige Hornerin.