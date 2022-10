Sonderbriefmarke der Post zu "100 Jahre Niederösterreich"

Werbung

Eine Sonderbriefmarke ist von Generaldirektor Georg Pölzl gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) präsentiert worden.

Sie hat einen Nennwert von drei Euro, wurde 160.000 Mal aufgelegt und ist ab Montag erhältlich.

Das Motiv der Sonderbriefmarke zeigt laut einer Aussendung der Post das Landhaus in St. Pölten. Den Hintergrund bildet ein Gemälde des "alten" Landhauses in Wien von Rudolf von Alt. Anlässlich der Ausgabe der Briefmarke gibt es am Montag ein Sonderpostamt. Geöffnet ist von 10.00 bis 14.00 Uhr im Landhaus in St. Pölten.