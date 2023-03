Alles in den Gelben Sack: Wie läuft die „Eingewöhnungsphase“?

Werbung

„Im Großen und Ganzen kann man durchaus zufrieden sein“, erklärt der Präsident der NÖ Umweltverbände Anton Kasser, „die Informationen über die neue Sammelmethode dürften im ganzen Bundesland in ausreichendem Umfang angekommen sein.“ Man müsse sich laut dem ÖVP-Landtagsabgeordneten Kasser vor Augen führen, dass es davor fünf verschiedene Trennsysteme in Niederösterreich gegeben hätte. Da sei die Kommunikation der Neuerung keine leichte Aufgabe gewesen.

Das Ziel des neuen Trennsystem ist ja, mehr Plastik und Metall im Recyclingkreislauf zu halten, und einer Wiederverwertung zuzuführen. Es sei laut dem Umweltverbände-Präsident noch etwas zu früh, um aussagekräftige Zahlen dazu zu präsentieren, ob das bis jetzt der Fall ist. Allerdings höre man von den Sortierbetrieben schon, dass ein deutlicher Anstieg der Metallverpackungen und der Gesamtmengen des Verpackungsmülls im gelben Sack zu verzeichnen sei.

Diesen Eindruck bestätigt auch Thomas Mayer von der Firma Brantner, er ist Betriebsleiter der größten Sortieranlage in Niederösterreich: „Die Gesamtmenge an Müll in der Gelben Tonne ist ohne Zweifel gestiegen. Bereits jetzt ist feststellbar, dass sich der Metallanteil um das Zwei- bis Dreifache erhöht hat und nun etwa bis zu fünf Prozent ausmacht.“ Er vermutet, dass diese Zahl in den nächsten Wochen weiter steigen wird, wenn sich die Bevölkerung an die neuen Regeln gewöhnt hat.

Appell von Kasser: „Nur Verpackungsmaterial ins Gelbe.“

Der Gelbe Sack und die gelbe Tonne werden in manchen Regionen umgangssprachlich als „Plastikmüll“ bezeichnet. Dadurch komme es laut Kasser teilweise zu Fehlwürfen von Plastikgegenständen, die keine Verpackungen sind. „Wichtig ist, dass wirklich nur Verpackungsmaterialien ins Gelbe kommen. Hartplastikgegenstände wie etwa Spielzeug oder Ähnliches gehören da nicht hinein.“

Anton Kasser ist der Präsident der Umweltverbände NÖ und Landtagsabgeordneter für die ÖVP. Foto: Alexander Herbst

Besonders gefährlich werde es laut Thomas Mayer dann, wenn Batterien oder Akkus in der Gelben Tonne landen. „Das passiert recht häufig“, erklärt der Betriebsleiter, „wird ein Lithium-Ionen-Akku beschädigt, kann das zum Brand und folglich zu Schäden an der Kunststoffsortieranlage führen.“ Auch Elektrogeräte wie elektrische Zahnbürsten oder Küchengeräte sollten nicht im gelben Sack landen. Solche habe man in der Sortieranlage in Wölbling in den letzten Monaten hin und wieder entdeckt.

Regionale unterschiedliche Bedenken der Bevölkerung

Bei den verschiedenen Regionen, die bisher alle unterschiedliche Systeme hatten, gab es dann auch unterschiedliche Bedenken, erklärt Kasser: „Wo Wurstverpackungen und Ähnliches neu im Gelben gesammelt werden, gab es Sorgen wegen möglicher Geruchsbelästigung und wo Dosen bisher in der Blauen Tonne gesammelt wurden, gab es Fragen wegen der Rissfestigkeit der Säcke.“ Er könne bei all diesen Sorgen allerdings „ruhigen Gewissens Entwarnung geben“. Stefan Tollinger, der Geschäftsführer des Sortierunternehmens Brantner hat Verständnis für die Bedenken der Menschen: „Veränderungen werfen Fragezeichen auf und bedürfen immer einer Eingewöhnungszeit.“

Zu regionalen Unterschiede bei der „Trennmoral“ der Bevölkerung gäbe es bislang laut den NÖ Umweltverbänden noch keine Zahlen. Grundsätzlich könne man laut dem Präsident der Umweltverbände aber festhalten, „dass die Trennmoral in ländlichen Gebieten erfahrungsgemäß besser ist als im urbanen Bereich“.

Kasser: „Kann nur funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen.“

Sowohl Kasser als auch Stefan Tollinger, bedanken sich nach den ersten Monaten für die Mithilfe der Bevölkerung. Anton Kasser betont: „Klar ist, dass Abfallwirtschaft nur dann funktioniert, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen.“ Für Brantner-Geschäftsführer Stefan Tollinger ist eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Weg, um CO2 einzusparen, und die Umwelt zu schonen. Die gemeinsame Sammlung von Leichtverpackungen sei „ein wichtiger Schritt in diese Richtung“.