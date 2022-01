Der Euro brachte Stabilität

Friedensprojekt, Symbol europäischer Integration und Weltmarkt-Mitspieler: Der Euro ist seit 20 Jahren das offizielle Bargeld-Zahlungsmittel im Alltag von 342 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in 19 EU-Staaten.

Mit dem Aus von Schilling, D-Mark, Lira und Co. fielen Wechselgebühren und Währungskurs-Schwankungen weg. Seit seiner Einführung am 1. Jänner 2002 profitieren Frau und Herr Österreicher nicht nur von einer breiteren Angebotspalette in einem 30 Mal größeren Wirtschaftsraum, sondern auch von einfacheren Preisvergleichen. Sparen und Investieren wurde ebenfalls einfacher.

Gottfried Haber ist Vizegouverneur der Nationalbank. Foto: OeNB

„Der Euro ist die wertstabilste Währung der Welt und eine Erfolgsgeschichte. Seit seinem Bestehen lag die Inflationsrate im Euro-Raum mit im Schnitt 1,9 Prozent im Vergleich zur Schilling-Zeit mit 3,7 Prozent viel besser“, sagt Nationalbank-Vize-Gouverneur Gottfried Haber. Die Sorge, dass der Euro ein „Teuro“ würde, war unbegründet. Im Gegenteil: Der Wettbewerb wurde angekurbelt und Menschen reagierten sensibler auf Preiserhöhungen.

Einige Unternehmen haben aufgerundet

Einige Unternehmen haben bei der Umstellung aufgerundet, „aber auf lange Sicht hat der Euro per se nicht die Teuerung gebracht“, sagt Fiskalrat-Präsident Christoph Badelt.

Christoph Badelt ist Präsident des Fiskalrates. Foto: FotoFiskalrat

Autoreparaturen, Frisörbesuche und andere Dienstleistungen haben sich zwar verteuert, aber die Lebensmittelpreise und Steuern seien mit der Währungsumstellung per se nicht gestiegen, informiert die EU-Kommission. Vielmehr stiegen die Preise inflationsbedingt etwa wegen höherer Rohstoff- und Energiepreise, Nachfragehochs oder Verknappung. Seit 2002 verteuerte sich zum Beispiel ein halber Liter Bier um 44 Prozent auf 4 Euro.

Quelle: Statistik Austria; NÖN-Grafik: Gastegger Foto: Illustration: StocKNick/bioraven/Vectorgoods studio/StocKNick/alya_haciyeva/Shutterstock.com

Auch die Wirtschaft profitierte von der Einheitswährung: Ausländische Unternehmen investierten im Land, hiesige Betriebe exportierten und expandierten leichter in den Euro-Raum. Zwar hätten niedrige Lohnkosten in Osteuropa nach Einführung auch inländische Arbeitsplätze gekostet, aber der starke Exportanstieg innerhalb der EU hat auch neue zusätzliche Arbeitskräfte geschaffen, so Badelt. Die Exporte sind seit der Euro-Einführung von 40 auf 50 Prozent gestiegen.

Ich glaube nicht, dass es einen Weg ‚zurück‘ gibt Christoph Badelt

Die Zukunft der Gemeinschaftswährung sehen beide Volkswirte positiv, aber auch verpflichtend. „Ich glaube nicht, dass es einen Weg ‚zurück‘ gibt. Der wäre mit großen Verwerfungen verbunden, die die EU wahrscheinlich nicht überleben würde“, sagt Badelt. Von der Nationalbank gibt es jedenfalls ein klares Bekenntnis zur Wahlfreiheit des Zahlungsmittels und zum Euro als Bar-, Buchgeld und künftig vielleicht auch als digitalen Euro. „Niemand hat die Intention Bargeld abzuschaffen“, bestätigt Haber. Ex-WIFO-Chef Badelt sieht das genauso. Das sei „ein populistisches Schüren von Ängsten“.

33 Münzen im Wert von 14,54 Euro (200,07 ATS) enthielten die ausgeteilten Euro-Starterkits zum Währungswechsel am 1. 1. 2002. Foto: OeNB

Gedeckt ist der Euro als moderne Währung übrigens auch mit Währungsreserven der Nationalbank: mit Gold, Wertpapieren und auch historischen Streichmusikinstrumenten wie Stradivari-Geigen – „wenn auch natürlich nur sehr unterrepräsentiert“, so Haber.