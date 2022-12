Weihnachtsbotschaft von Bischof Alois Schwarz

APA-Video

Hoffnung und Vertrauen

Zwischen dem Duft von Weihrauch, Glühwein, Tannengrün und dem Ertönen der Weihnachtslieder stehen die Adventmärkte, die uns in eine andere Zeit verzaubern wollen. In den Straßen die helle Beleuchtung durch die unterschiedlichsten Lichterketten. Sie lassen vergessen, dass doch gerade noch vor den hohen Strompreisen gewarnt wurde. Der Weihnachtsmann, der gerne mit dem Nikolaus verwechselt wird, hat auch heuer wieder seinen Platz eingenommen.

Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich und die Hektik vor dem Fest in vollem Gange. Da wird vorgegaukelt, je greller das Licht, umso lieber zieht es hinein in die Einkaufstempel der Städte. Die Auswahl der Produkte steigt ins Unermessliche und die Qual der Wahl ist zum entscheidenden Problem rund ums Schenken geworden. Ja, schrill und laut ist es wieder in der „stillsten Zeit des Jahres“.

Die Besinnlichkeit hat sich zurückgezogen in die Innenräume der Kirchen in Dörfern und Städten, in denen die Rorate-Messen am frühen Morgen gefeiert werden. Es scheint, als gäbe es ein geteiltes Verständnis in der Vorstellung von Advent. Gleichzeitig sind die Sorgen und Nöte unserer Zeit Anlass genug sich auf das zu besinnen, wovon die Seele sich nährt, nämlich die Liebe, die Hoffnung, das Vertrauen, die Zuversicht, das Mitgefühl und die Einfühlsamkeit. Der Bioethiker Maio Giovanni sagt in einem Interview mit Niels Boeing im Magazin ZEIT WISSEN: „Wir leben in einer Zeit, in der wir vor lauter Rechnen das Hoffen verlernt haben. Wenn dann die Unabsehbarkeit der Zukunft deutlich vor Augen tritt, verzweifeln wir, weil wir verlernt haben, Vertrauen in eine ungedeckte Zukunft zu haben. Hoffnung ist eine Loslösung vom Anspruch auf eine Erfolgsgarantie und die Gewissheit, dass es Sinn macht, an das Morgen zu glauben.“ (MAIO 2016 )

Die Unabsehbarkeit der Zukunft erleben wir, wenn wir an den Krieg in der Ukraine, an die Corona-Pandemie oder die derzeit so bedrohte Existenz in so vielen Familien und Haushalten denken. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird, wir können es nicht vorausplanen und uns hundertprozentig vorbereiten. Diese Tatsachen treffen uns alle unterschiedlich. Und deshalb gehen wir auch alle differenziert damit um, die einen tauchen ein in die schrille und laute Atmosphäre des Vergessens und die anderen stellen sich im besinnlichen Reflektieren in den Tagen vor dem Weihnachtsfest, um nicht zu verzweifeln.

Unsere Lebensherausforderungsagenda ist lange: Da finden sich Themen, wie der Umgang mit dem Alleinsein und/oder der Einsamkeit. Nicht jeder/jede, der alleine ist, ist auch einsam. Manchmal aber treffen die beiden aufeinander und lassen den Menschen nicht mehr los. Hinzu kommt für immer mehr Menschen die Frage nach dem Älterwerden, besonders dann, wenn ein Partner/eine Partnerin gestorben ist.

Wird meine Rente reichen? Diese Existenzängste haben derzeit auch viele Alleinerziehende und Singles. Nicht zu unterschätzen sind auch die Sorgen und Nöte unserer Kinder. Viele von ihnen kennen die Schule nur in Verbindung mit Lockdowns und Corona-Pandemie. Sie sind teilweise weggetreten und abwesend und es ist, als würde man in den sorgenvollen Spiegel ihrer Eltern blicken, erzählte eine Lehrerin dieser Tage.

Maio spricht an, was der Mensch braucht, nämlich das Vertrauen in eine nicht planbare Zukunft. Das gelingt im Blick auf die Hoffnung. Weder Vertrauen noch Hoffnung können wir draußen in der schrillen, grellen Welt finden, geschweige denn in einem Geschäft – gleichsam als Incentive – erwerben.

Es gibt sie aber, die Ruheplätze, inmitten unserer Dörfer und Städte, die Oasen unserer Seele, in denen wir Vertrauen und Hoffnung tanken können. Vertrauen geschieht in der Zuwendung zu Gott. ER vertraut dem Menschen so sehr, dass er seinen Sohn der Welt anvertraut. Er ist die Quelle der Hoffnung und die Rettung der Menschheit, weil er das Leben über den Tod hinaus ermöglicht hat. An dieser Quelle dürfen wir uns laben. Dort wird das Vertrauen bewahrt, beschützt und geschenkt – bei Gott. Das Vertrauen von Gott verletzt und versiegt nicht. An dieser Quelle können wir neue Hoffnung schöpfen, um die Herausforderungen unserer Zeit als Hoffnungsschenkende und Vertrauensbringende miteinander zu teilen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern der NÖN ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, hoffnungsfrohes und vertrauensvolles Jahr 2023, damit durch Sie ein Stück Licht in die Dunkelheit unserer Zeit leuchten kann.

Ihr Bischof Alois Schwarz