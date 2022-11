Werbung

Weil die Pandemie eine 40-Jahrfeier nicht zuließ, lud der Club Niederösterreich zu einer 40+2-Jubiläumsveranstaltung, die im Stile einer „ZIB 2“-Sendung als „CIB – Club im Bild“ im RWA Campus Korneuburg mit amüsanten und informativen „Studiogesprächen“ Einblick in die Geschichte des 1980 von Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll und Ernst Scheiber, ehemals Geschäftsführer des Ökosozialen Forums, gegründeten gemeinnützigen Vereins erlaubte.

„Wir hatten eine klare Vorstellung und von Anfang an ehrgeizige Ziele, als wir den Club Niederösterreich als Interessengemeinschaft für den ländlichen Raum ins Leben riefen: Er sollte als Plattform für Information, Diskussion und Aktion fungieren und einen offenen Meinungsaustausch über Partei- und Standesinteressen hinweg ermöglichen. Er sollte zum Vor- und Umdenken anregen und Niederösterreich bunter und lebenswerter gestalten", betonte Pröll, der dem Club bis 2021 als Präsident vorstand und nun Ehrenpräsident ist.

Die Ziele seien weit übertroffen worden, "das verdanken wir nicht zuletzt zahlreichen Unternehmen und Institutionen, die für die finanzielle Basis sorgen, sowie prominenten Sportlern und Künstlern, die uns mit ihrem Engagement und ihrem Können begleiten.“

Club Niederösterreich als Wegbereiter und Wegbegleiter

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach in ihrer Grußbotschaft die Bedeutung des Clubs für das Land an: „42 Jahre Club Niederösterreich, das sind 42 Jahre im Dienste des Landes Niederösterreich und 42 Jahre Impulse für das Land in einer bewegten Zeit, die reich war an bedeutsamen historischen Ereignissen. Mit Umbrüchen und Aufbrüchen, die wir in Niederösterreich immer für eine positive Entwicklung genutzt haben."

Der Club Niederösterreich sei immer wertvoller Wegbereiter und Wegbegleiter gewesen, "als Ideenbörse und als Meinungsbildner weit über partei- und interessenspolitische Grenzen hinweg sowie als Initiator kulturellen Schaffens und vieler sozialer Projekte", so die Landeshauptfrau.

Rund 230 fachlich anspruchsvolle Informations- und Diskussionsveranstaltungen wurden in den vergangen 42 Jahren landauf landab abgehalten. 250 Produktionen–Broschüren im Rahmen der periodischen Schriftenreihe des Clubs, Bücher mit Lyrik von Theodor Kramer bis Rudolf Weiß und zu unterschiedlichen Sachthemen wie „Neue alte Obstsorten“ oder jüdische Friedhöfe in Ostösterreich und Tonträger mit Volksmusik und Jazz wurden erstellt.

Vielfältige Kulturhöhepunkte und Benefiz-Sportveranstaltungen

Mehr als 160 Kulturevents – von hochkarätigen Konzerten aller Genres über Lesungen von Fritz Muliar, Peter Turrini, Elisabeth Orth, Michael Stavarič, Poetry- Slammerin Barbara Lehner und vielen mehr bis hin zu Jazz-Contests, etlichen Fotowettbewerben und geführten Kulturwanderungen in allen Landesteilen - wurden organisiert.

Bei über 400 Benefiz-Sportveranstaltungen und zahlreichen anderen Sozialprojekten wurden 2.283.356 Euro für karitative Zwecke erlöst, wovon die Prominenten-Fußballmannschaft, die derzeit von Ex-Profi Toni Pfeffer angeführt wird, alleine bis dato 1.519.751 Euro eingespielt hat. Rund 130 sonstige Aktivitäten wie eine Rumänien-Hilfslieferung zum Jahreswechsel 1989/1990, Spendenübergaben und Aktionsprojekte runden den „Tätigkeitsbericht“ des Club Niederösterreich ab.

Bauernbunddirektor Paul Nemecek, der das Amt des Club-Präsidenten vor einem Jahr übernommen hat, dankte Erwin Pröll für seine Aufbauarbeit und die Entwicklung des Club zu einem imposanten, manchmal auch unbequemen Think-Tank, in dem kontroversielle Standpunkte und Diskussionen zu brisanten und zukunftsbestimmenden Themen auf der Tagesordnung stehen.

„Viele Ideen und Initiativen, die Niederösterreich nachhaltig prägen, darunter die Aktion Dorferneuerung und das Volksmusikfestival ,AufhOHRchen‘, nahmen im Club Niederösterreich ihren Anfang", erinnerte er. Auch in Zukunft werde man ohne Berührungsängste Themen vorgeben, schwelende Probleme ansprechen und verborgene Chancen aufdecken, versprach Nemecek.

Zum Abschluss des Festakts stellte sich noch das Team des Club Niederösterreich um Geschäftsführerin Theres Friewald-Hofbauer bei Erwin Pröll mit einem symbolträchtigen Geschenk, einem Taktstock, ein und dankte ihm dafür, dass er den Club über vier Dekaden hinweg so erfolgreich dirigiert habe.