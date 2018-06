Am Mittwoch, 6. Juni, herrschte für die besten Winzer Niederösterreichs der sprichwörtliche Ausnahmezustand. Grund dafür war die diesjährige Landesweinprämierung mit ihrer mittlerweile traditionellen Weingala. Dabei wurden die besten Weine Niederösterreichs in 17 unterschiedlichen Kategorien gekürt und ihre Produzenten feierlich vor den Vorhang gebeten. Künftig dürfen die prämierten Weine das diesjährige Landessieger-Siegel tragen, um den Konsumenten eine Orientierungshilfe in Sachen Qualität zu sein. Doch was genau hat der neue Jahrgang denn alles zu bieten?

Das Weinjahr 2017 – Heiß, trocken, gut

Auch das vergangene Weinjahr hielt die Winzer in Atem. Fehlende Niederschläge kombiniert mit überdurchschnittlichen Temperaturen sorgten für so manche Sorgenfalte. Dem kältesten Jänner seit 30 Jahren folgte der wärmste März seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen. Eine frühzeitige Rebblüte war die Folge. Im April und mancherorts im Mai kam es zu Kälteeinbrüchen. Frostschäden gab es keine. 70 Prozent weniger Niederschlag als gewöhnlich gab es im Sommer. Der ersehnte Regen folgte Anfang September. Anders als die meisten Weinnationen Europas, welche die niedrigste Weinproduktion seit Jahren zu beklagen hatten, konnte sich Österreich mit 2,5 Millionen Hektolitern über eine Durchschnittsernte freuen. Und noch erfreulicher ist die exzellente Qualität des Jahrgangs.

Julia Herzog übernimmt das Amt der Österreichischen Weinkönigin

Niederösterreichs Weinkönigin Julia Herzog aus der Thermenregion wurde bei der diesjährigen Weingala zur Österreichischen Weinhoheit gekrönt und wird künftig österreichweit die Werbetrommel für die heimischen Weine rühren.

Eventtipp: TOP WEIN Niederösterreich im Palais Niederösterreich zu verkosten

Ein ganz besonderer Tag für Wein-Genießer ist die TOP WEIN Niederösterreich, wo die

17 Landessieger sowie die 120 Finalisten der niederösterreichischen Landesweinprämierung zur Verkostung laden. Die Verkostung findet am Donnerstag, 21. Juni, im Palais Niederösterreich in Wien von 14 bis 20 Uhr statt.

Stimmen zur Landesweinprämierung 2017

LH-Stv. Stephan Pernkopf zieht vor den Leistungen der niederösterreichischen Winzer den Hut: „Unsere Winzer gelten zurecht als Elite und stellen mit ihren Betrieben immer wieder die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Diese Weichen wollen wir auch bei den Verhandlungen der Neuen Gemeinsamen Agrarpolitik im Sinne unserer bäuerlichen Familienbetriebe stellen. Klar ist, die GAP muss verständlicher werden und sie muss Raum für Innovation, Qualität, Zusammenarbeit, Risikoabsicherung aber auch für die Themen Klimaanpassung und Energiewende bieten.“

Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Hermann Schultes freut sich über die diesjährige Rekordbeteiligung: „Was uns besonders freut ist, dass auch die Anzahl der teilnehmenden Betriebe von 861 auf 908 gesteigert werden konnte. Natürlich ist es unser Ziel die Beteiligung auch in Zukunft weiter zu steigern. Man muss aber auch bedenken, dass es Einflussfaktoren gibt, die nicht in der Hand des Winzers liegen. Wie zum Beispiel das Wetter.“

Der für Weinbau zuständige Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Otto Auer zeigt sich begeistert darüber, dass die Landessiegerweine samt den Finalweinen heuer auch auf Reisen gehen: „Die Vermarktung ist ein wesentlicher Punkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dabei wollen wir unsere Winzer heuer gleich mit insgesamt drei Veranstaltungen unterstützen. Am 21. Juni findet im Palais Niederösterreich in Wien die bereits etablierte „Top Wein Niederösterreich“ statt, wo es wieder die Landessieger und einen Großteil der Finalisten zu kosten gibt. Aber auch in München und Bregenz werden wir unsere niederösterreichischen Top-Weine heuer erstmals präsentieren. Am 12. Und 13. Juli werden die besten Weine unseres Bundeslandes auch dort vertreten sein, um neue Konsumenten für unsere Winzer zu gewinnen.“

NÖ Weinbaupräsident Franz Backknecht freut sich heuer über ein besonderes Geschenk: „Schon seit über 30 Jahren unterstützt die Firma Marzek die NÖ Landesweinprämierung und damit auch den niederösterreichischen Weinbau. Sie sind es, die alljährlich die Siegeretiketten drucken. Im letzten Jahr waren es mit den Landessieger-, den Finalisten- und Goldsiegeln über 1,9 Millionen Stück. Damit geben sie den Konsumenten eine wertvolle Orientierungshilfe im Weinregal. Als besonderen Dank und Anerkennung an die Landessieger hat heuer Firmenchefin Helga Marzek die Landessieger-Siegel gesponsert.“

Christian Freibauer, von der Niederösterreichischen Versicherung AG ist stolz darauf, dass mehr als die Hälfte der ausgezeichneten Winzer und Heurigenbetriebe bei der NV versichert sind: „Wir schätzen die Arbeit des Weinbauverbandes, der Landwirtschaftskammer NÖ und der Winzer mit ihren Top-Produkten sehr, da all das mit fachkundiger Hand ausgeführt wird und es hochqualitativen Ansprüchen folgt. Deswegen sind wir auch immer wieder gerne als Unterstützer mit dabei.“

Weingut Schwertführer 47er holt sich den Titel „Weingut des Jahres“

Mit fünf Weinen im Finale und drei Landessiegern wurde das Weingut Schwerführer 47er bereits zum zweiten Mal in Folge zum besten Betrieb des Jahres gekürt. Herausragende Qualität, ein perfektes Preis-Leistungsverhältnis und familiärer Zusammenhalt werden am Weingut von Martin Schwertführer und seiner Familie großgeschrieben.

LK NÖ/Erich Marschik

Der Preis für diese herausragende Leistung wird traditionell von den Lagerhäusern gesponsert. „Wir sind bereits zum elften Mal in Folge Partner dieser Veranstaltung, weil wir an unsere Winzer und an ihren Wein glauben. Neben der kontinuierlichen Qualitätssteigerung im NÖ Weinbau, sehen wir, dass die Themen Nachhaltigkeit und Biologische Produktion an Interesse gewinnen. Wir sehen es als unsere Aufgabe Niederösterreichs Winzer in Ihrem Tun mit nachhaltigen und biologischen Produkten über das gesamte Portfolio der Lagerhäuser zu unterstützen. Als Zeichen dafür, steht hinter dem heurigen Preis für den besten Betrieb ein nachhaltiges Produkt - die ‚Nachhaltig Austria Weinflasche‘“, so Christoph Metzker, Bereichsleiter Wein- und Obstbau der RWA.