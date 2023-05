Landesjägermeister Josef Pröll: „Die Jagd ist systemrelevant“

Ein Thema beschäftigt die Jägerschaft in Niederösterreich aktuell am meisten: Das sind die vermehrten Wolfsrisse bei Nutztieren bzw. die beinahe wöchentlichen Meldungen von Wolfssichtungen in besiedelten Gegenden, wie erst letzte Woche in einem Siedlungsgebiet in Pürbach, einer Katastralgemeinde von Schrems im Bezirk Gmünd.

Logisch, dass der Wolf auch ein Thema beim 77. Landesjägertag des NÖ Jagdverbands in der Ybbser Stadthalle war. Und obwohl Niederösterreich mit dem NÖ Jagdgesetz und der Wolfsverordnung bei der Jägerschaft ohnehin schon als vorbildlich gilt, wurden deren Forderungen noch einmal verstärkt. „Die Jagd hat einen ganzheitlichen Blick auf die Natur. Das belegt auch das Thema Wolf“, betont Landesjägermeister Josef Pröll. Daher fordert die Jägerschaft ein integrales Management und Möglichkeiten, Problemtiere zu entnehmen, wie das in Niederösterreich nun möglich ist. Von „kurzfristigen Einzelmaßnahmen“, wie etwa Umzäunungen für Herdentiere, halten die Jäger wenig.

Jäger kommen aus allen Teilen der Gesellschaft

Wie Landesjägermeister Josef Pröll betonte, sei die Jagd „systemrelevant“. „Die Jägerinnen und Jäger in Niederösterreich erbringen zahlreiche Leistungen für die Menschen, die Wildtiere und die Natur in den Regionen. Wir setzen um, was andere nur fordern, denn wir sind dem Wild verpflichtet und übernehmen Verantwortung. Dabei kommen die Jägerinnen und Jäger aus allen Teilen der Gesellschaft“, so Pröll. Sie würden die Verhältnisse vor Ort am besten kennen und seien die Expertinnen und Experten für alle Prozesse und ökologischen Veränderungen in ihren Revieren. „Das ist Teil des regionalen Handwerks Jagd, dem die Jägerinnen und Jäger ehrenamtlich nachkommen“, so der Landesjägermeister.

Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf hob am Landesjägertag ebenfalls die Bedeutung der Jagd hervor und nannte Beispiele für den gesamtgesellschaftlichen Nutzen, den die Jägerinnen und Jäger täglich in ihren Revieren erbringen würden. „Das jüngste Beispiel sind die Kadaversuchhunde zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest. Für die Ausbildung und den Einsatz arbeiten das Land NÖ, der Jagdverband und das Innenministerium erfolgreich zusammen“, so Pernkopf.