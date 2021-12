Michael Memelauer: „Für den Herrgott gibt es kein unwertes Leben“

Ein Stück fast vergessener Zeitgeschichte jährt sich zum 80. Mal – die Silvesterpredigt des St. Pöltner Bischofs Michael Memelauer. „Vor unserem Herrgott gibt es kein unwertes Leben. Mord bleibt Mord“ rüffelte der Bischof am 31. Dezember 1941 die nationalsozialistische Euthanasiepolitik von der Kanzel aus. Und setzte damit ein starkes Zeichen des Widerstands gegen die Nazi-Diktatur.

Dennoch gerieten die mutigen Worte Memelauers nach dem Krieg rasch in Vergessenheit. Erst seit den 1980er-Jahren entdeckte die Geschichtsforschung die Bedeutung von Memelauers Silvester-Predigt, der sich nun auch zwei aktuelle Projekte widmen: der vor wenigen Monaten erschienene Film „Das Land, der Bischof und das Böse“ der St. Pöltner Historikerin und Filmemacherin Anita Lackenberger. Und der Sammelband „NS-Euthanasie: Wahrnehmungen, Reaktionen, Widerstand“, den der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim mit dem Franz und Franziska-Jägerstätter-Institut jüngst veröffentlichte.

Der St. Pöltner Journalist und Theologe Josef Wallner widmet sich hier ausführlich der Silvesterpredigt von Memelauer. „Er hatte es gewagt, klar und deutlich die NS-Euthanasie anzusprechen und anzuprangern. Es war eine laute Predigt, die aber sonderbarerweise über den Kreis der Zuhörerinnen und Zuhörer hinaus kein fassbares Echo zeitigte“, schreibt Wallner. Und so blieb Memelauer vor unmittelbaren Folgen verschont und musste anders als der Bischof von Münster, der in dieser Silvesternacht ähnliche Worte gewählt hatte, nicht ins Konzentrationslager.

Lackenberger, die sich seit Jahren mit Memelauers Wirken beschäftigt, vermutet zwei Gründe dafür: Zum einen verband ihn mit NS-Gauleiter Hugo Jury seit den 1920er-Jahren eine gute Beziehung. Zum anderen wollten sich die Nazis in dieser Phase des Krieges keine Front mit der katholischen Kirche aufmachen. Die Probleme sollten „nach dem Krieg gelöst werden“, so eine Notiz, die Lackenberger in den Akten in Berlin fand.

Allerdings blieb Memelauers Mut auch in der Nachkriegszeit trotz zahlreicher Zeitzeugen in historischen Arbeiten unerwähnt, obwohl das Manuskript als einzige Predigt sogar in seinem Nachlass erhalten ist. Erst Jahrzehnte nach Ende des Kriegs – nämlich 1985 – wurde sie durch die Ausstellung zum 200-jährigen Jubiläum der Diözese St. Pölten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Memelauer war geerdet, aber kein politischer Kopf

Memelauer sei ein geerdeter Mensch gewesen, aber kein politischer Kopf, fasst Lackenberger die Ergebnisse ihrer Forschungstätigkeit zusammen: „Er war ein Mensch, der in herausfordernden Zeiten durch seine ländlichen Wurzeln einen klaren Blick und unverrückbare Handlungsmaximen hatte, die ihn letztlich in Konflikt mit den Nationalsozialisten brachten.“