NÖN: Sie werden am kommenden Samstag nach 21 Jahren als Obmann abdanken. Was waren die Highlights in Ihrer Ära?

Peter Höckner: Es waren eigentlich nur Highlights. Die Musik war immer schon meine Leidenschaft. Im Verband war ich vor der Obmannschaft bereits zwölf Jahre als Landesjugendreferent tätig. Dort habe ich mit dem Team und im Bereich der Jugend sehr viel weiterentwickeln können. Ich habe 2006 die Funktion als Stadtkapellmeister übergeben, weil ich gemerkt habe, das geht sich nicht mehr aus. Das waren sehr, sehr viele Veranstaltungen. Man muss sich vorstellen, ich war in den 20 Jahren sicher 500.000 Kilometer in Niederösterreich nur für den Blasmusikverband unterwegs. Das war schon sehr zeitaufwendig, vor allem an den Wochenenden. Ich habe dabei ganz Niederösterreich kennengelernt. Es gibt ja mittlerweile schon fast 500 Musikkapellen. Das war einfach schön, zu diesen Aufführungen zu fahren. Ob es Konzerte waren, Bezirksmusikfeste mit tausenden Musikern und vieles mehr. Das war einfach schön, und man merkt auch, dass Musikanten besondere Leute sind. Sie sind immer gut drauf. Da gibt es keine Streiterei oder Eifersüchtelei. Das war auch das Schöne an meiner Tätigkeit: Es war immer positiv.

Wie hat das die Familie mitgetragen?

Höckner: Meine Frau hatte total Verständnis dafür. Auch ihr Vater war selbst Musiker bei der Polizeimusik. Die Kinder wurden auch mit hineinbezogen. Ich habe eine Tochter und zwei Söhne, die sind alle Musiker – einer sogar Berufsmusiker – , der andere hat ein Tonstudio, und die Tochter ist Musiklehrerin. Das ist alles in der Familie geblieben. Auch die Pädagogik.

Peter Höckner mit seinem jüngsten Sohn Niki beim Weisenblasen

Welche Instrumente spielen Sie?

Höckner: Ich habe Trompete studiert, spiele ein wenig Klavier, Querflöte und diverse andere Instrumente, auch Gitarre. 25 Jahre lang habe ich auch noch in einer Band musiziert. Das war dann schon hart, die Nacht durchspielen und in der Früh irgendwo hin zu einem Auftritt mit der Blaskapelle. Damit habe ich aber mit Beginn der Obmannschaft ziemlich aufgehört.

Viele Vereine klagen bekanntlich über Nachwuchsmangel. Wie hat sich die Mitgliederzahl im Blasmusikverband in den letzten 20 Jahren entwickelt?

Höckner: Das ist eine besonders erfreuliche Geschichte: Ich habe mit rund 18.000 Mitgliedern begonnnen, jetzt sind wir über 26.000. Nachdem wir vor ein paar Jahren Oberösterreich überholt haben, sind wir der größte Landesverband, auch mit der größten Zahl an Musikkapellen – nämlich 493 zur Zeit. Die sind auch mehr geworden. Zum Teil, weil es Neugründungen gab, aber zum Teil hat es auch noch Musikkapellen gegeben, die nicht beim Verband waren. Das waren meistens so Begräbnispartien von älteren Leuten. Und wenn diese Ensembles Jüngere übernommen haben, haben sie den Mehrwert gesehen, den sie haben, wenn sie zum Blasmusikverband gehen.

Peter Höckner in seiner Zeit als Dirigent der Stadtkapelle Tulln

Wie haben Sie das geschafft?

Höckner: Wichtig ist die positive Zusammenarbeit mit den Musikschulen. Das wird auch in Zukunft das Wichtigste für uns sein. Es hat sich auch gezeigt, dass vor allem der Jugendanteil in die Höhe gegangen ist. 50 Prozent unserer Mitglieder sind unter 30 Jahren. Das heißt, wir brauchen für die nächsten Jahre keine Angst haben. Wir haben überhaupt kein Nachwuchsproblem.

Bleibt neben der Musik noch Zeit für andere Hobbies?

Höckner: Ich bin ein großer Fußballfan. Mein Bruder ist im Präsidium bei Rapid, und ich bin seit 25 Jahren dort auch VIP-Mitglied und habe dort auch schon sehr schöne Erlebnisse gehabt. Wenn ich frei hatte, bin ich im Sommer zu den Auswärtsspielen mit der Mannschaft mitgeflogen. Ich kenne dadurch auch sehr viele Sportler und auch die Anhänger.

War es schwierig, einen Nachfolder als Obmann zu finden?

Höckner: Es war nicht einfach. Weil es ein Ehrenamt ist und man von vornherein weiß, dass man da auf vieles verzichten muss, vor allem zeitlich. Die fachlichen Qualitäten bringt bald jemand mit, aber wenn es um ein Ehrenamt geht, geht es auch um viele andere menschliche Qualitäten. Und da ist es natürlich eine große Freude, dass Bernhard Thain diese Nachfolge übernommen hat, weil ich voll überzeugt bin, dass der das auch mit seinen menschlichen Qualitäten in die richtige Richtung weiter vorantreiben kann. Ich bin sehr froh, dass er das macht, dass er sich aufstellen lässt. Es gibt keinen Gegenkandidaten.