Eine NÖN für Papst Franziskus

In der Regel alle fünf Jahre reisen die österreichischen Bischöfe nach Rom, um beim Ad-limina-Besuch (ad-limina bedeutet „an den Schwellen“ der Apostelgräber) über die jeweilige Diözese zu berichten.

Nach einer corona-bedingten Verzögerung war es nun von 12. bis 16. Dezember wieder so weit. Beim Treffen in Rom übergab der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz höchstpersönlich eine von der NÖN-Redaktion eigens gestaltete Ausgabe der NÖN an den Heiligen Vater – einen Tag vor seinem 86. Geburtstag.

Abrufbar ist die NÖN-Sonderausgabe für den Papst hier: https://epaper.noen.at/#/documents/346233125/1