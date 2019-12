Premiere für Advent in der Hofreitschule .

In der Stallburg der Spanischen Hofreitschule in Wien findet erstmals ein Adventmarkt statt, der am ersten Adventsonntag mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bundesministerin Maria Patek und Sonja Klima, Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule, offiziell eröffnet wurde. Dabei wurde auch die neue Lipizzaner-Torte präsentiert, die am Adventmarkt, im Shop und online verkauft wird.