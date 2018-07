Bei Urlaub in Österreich gelten die gleichen Bestimmungen wie bei einer Krankmeldung zu Hause.

In EU-Staaten sowie in Island, Liechtenstein, Mazedonien, Norwegen und der Schweiz gilt die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK, auf der Rückseite der e-card). In Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Serbien muss die EKVK vor dem Arztbesuch beim zuständigen Krankenversicherungsträger vorgelegt werden – er stellt einen ortsüblichen Krankenschein aus. In der Türkei wird der Urlaubskrankenschein gegen einen ortsüblichen Krankenschein eingetauscht.

Im Regelfall verständigt der ausländische Krankenversicherungsträger die jeweilige Krankenkasse über den bestehenden Krankenstand.

In Staaten ohne Abkommen (Asien, Afrika, USA …) stellt die behandelnde Ärztin – auf Verlangen – eine Bestätigung über die Arbeitsunfähigkeit aus. Wichtig: Mit Namen, Geburtsdatum, Beginn und Ende des Krankenstandes sowie Diagnose. Diese Bestätigung muss zurück in Österreich gleich per Post oder Fax oder persönlich etwa an die NÖGKK übermittelt werden. Der ärztliche Dienst der Kasse entscheidet dann über die Anerkennung des Krankenstandes. Wenn E-Card oder Urlaubskrankenschein nicht anerkannt werden, gilt gleiches.