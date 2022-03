Benefiz-Suppenessen im NÖ Landhaus für benachteiligte Frauen

Die Katholische Frauenbewegung der Diözese St. Pölten veranstaltete am heutigen Dienstag im Rahmen der Aktion „Familienfasttag“ ein Benefiz-Suppenessen im NÖ Landhaus in St. Pölten. Der Slogan lautet heuer „teilen spendet zukunft“. Unterstützt werden benachteiligte Frauen in den Philippinen, aber auch in Lateinamerika und Afrika. "Dabei geht es für die Frauen um Bildung, Erziehung und ein selbstbestimmtes Leben“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Das Rezept zu der Rollgerstlsuppe, die in diesem Jahr in einem Glas zum Mitnehmen verteilt wurde, stellte Armin Haiderer, Präsident der Katholischen Aktion der Diözese St. Pölten, zur Verfügung.

"Heute braucht es vor allem Solidarität und Unterstützung"

Die Landeshauptfrau sprach in dem Zusammenhang auch den Krieg in der Ukraine an: „Heuer ist der Familienfasttag getrübt vom Krieg in der Ukraine, der an der Grenze vor der Europäischen Union stattfindet. In dieser Zeit braucht es vor allem Solidarität, Hilfe und Unterstützung. Dies unterstreicht auch die Initiative Niederösterreich hilft.“

Diözesanbischof Alois Schwarz lobte die Bereitschaft Niederösterreichs, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen: "Niederösterreich erweist sich heuer in der Fastenzeit als Familie für Menschen, die als Nachbarn zu uns kommen. Das ist ein sehr symbolträchtiges Zeichen."

Aktion Familienfasttag 1958 gegründet

Durch die Veranstaltung führte Anna Rosenberger, Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung der Diözese St. Pölten. Sie erinnerte daran, dass mit der Aktion „Familienfasttag“ Frauenprojekte in vielen Ländern dieser Erde gefördert werden.

Die Aktion „Familienfasttag“ wurde 1958 von der Katholischen Frauenbewegung Österreichs gegründet, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Insgesamt fördert sie über 70 Projekte, bei denen Frauen erfahren, dass sie ein Recht auf Bildung, auf Gesundheit, auf ein Leben ohne Gewalt sowie auf faire Arbeitsbedingungen haben. Das Fastensuppenessen gehört zur Tradition dieser Aktion. Dabei werden in zahlreichen Pfarren in ganz Österreich Spenden gesammelt.