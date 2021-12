Gemeinsam Stille schenken

Ein starkes positives Zeichen, das den vielen gegenseitigen Verwerfungen und der zunehmenden Verhärtung in unserer Gesellschaft gegenübersteht – und bei dem jeder und jede ganz einfach mitmachen kann. Das ist das Anliegen einer Aktion des Wiener Figlhauses, die dazu aufruft, jeden Tag für zehn Minuten still innezuhalten. Die Initiative wird unter anderem von Bundespräsident Van der Bellen und Kardinal Christoph Schönborn unterstützt. „Manchmal muss man innehalten, um weiterzukommen. Ein paar Minuten Stille können Wunder wirken,“ so der Bundespräsident.

Über alle Distanzen verbinden

Das tägliche Innehalten soll vor allem „unser Denken und Handeln inspirieren und uns trotz aller Distanzen miteinander verbinden“, so die Veranstalter. Wie das gemacht wird, sei dabei jedem Einzelnen selbst überlassen. Egal ob gläubig oder nicht, ob eine Bitte und Dank an Gott oder wohlwollende sowie positive Gedanken ­– es geht vor allem um das Miteinander.

In der Adventzeit gibt es zudem eine Spezial-Aktion: Mit kurzen „10-Sekunden-Stille-Videos“ soll das Schenken der Stille auch auf der sozialen Plattform Instagram Raum bekommen. Dazu einfach ein Selfie-Video aufnehmen, auf dem man zehn Sekunden lang still in die Kamera blickt und mit dem Hashtag #stilleschenken und der Webadresse www.stilleschenken.com versehen.

Zahlreiche Unterstützer

Die Aktion „Zehn Minuten Stille schenken“ ist Teil der Initiative „Stille Schenken“ der Akademie für Dialog und Evangelisation, einer Einrichtung der katholischen Gemeinschaft Emmanuel in der Erzdiözese Wien. Diese wird bereits seit einem Jahr von zahlreichen bekannten Persönlichkeiten unterstützt. Darunter sind unter anderem die Schauspieler Cornelius Obonya und Maria Happel, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf oder der Kabarettist Thomas Stipsits.

Alle Infos unter www.stilleschenken.com.