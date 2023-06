Laufen für Notleidende

Diözese St. Pölten Mit dem Benefizlauf „LaufWunder“ der „youngCaritas“, der Jugendplattform der Caritas, wollen Schüler alljährlich Spenden sammeln. Rund 100 Schulen in ganz Österreich sind heuer Teil der Aktion – darunter sind über 1.000 Kinder und Jugendliche aus dem Gebiet der Diözese St. Pölten.

Mit ihrer Teilnahme zeigten die Kinder und Jugendlichen jedes Jahr aufs Neue, dass soziales Engagement auch jungen Menschen ein Anliegen ist und sie einen wertvollen Beitrag für eine gerechtere Gesellschaft leisten wollen und können. So haben die Läufer laut der Hilfsorganisation im vergangenen Jahr mehr als 560.000 Euro an Spenden gesammelt.

Konkret funktioniert das „LaufWunder“ so: Kinder und Jugendliche suchen sich Sponsoren – meist sind es Eltern, Nachbarn oder Verwandte – die für jede Runde einen Betrag ihrer Wahl spenden. So kann etwa eine Schülerin, die fünf Runden läuft, gemeinsam mit ihrer Sponsorin, die vier Euro pro Runde spendet, 20 Euro für Kinder und Jugendliche in Not „erlaufen“.

Noch bis Ende Oktober ist die Teilnahme am „LaufWunder“ möglich. Infos zur Anmeldung unter www.youngcaritas.at/aktionen/laufwunder.