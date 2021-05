Christen aller Konfessionen sind eingeladen, sich in den Tagen vor Pfingsten dem neuntägigen Gebet für Österreich anzuschließen. Für die Gebetsaktion anmelden kann man sich ab sofort auf oesterreichbetetgemeinsam.at . Am 13. Mai wird ein Einführungsvideo veröffentlicht, das die Aktion vorstellt. Für die neun Tage danach gibt es täglich ein Video mit einem geistlichen Impuls auf der Website und auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram. Zusätzlich kann man sich auf der Website für diese neun Tage eine Zeit im Gebetskalender aussuchen, sich eintragen und so zusammen mit vielen anderen Betern neun Tage lang 24 Stunden am Tag für Österreich beten.

In den täglichen Videobotschaften sprechen von 14. bis 22. Mai Vertreter verschiedener christlicher Konfessionen und beten für ihr jeweiliges Bundesland. So spricht am Sonntag, 16. Mai, Diakon Johannes Fichtenbauer für Wien; am Montag, 17. Mai, Helmuth Eiwen von der Ichthys Gemeinde für Niederösterreich. Zum feierlichen Abschluss versammeln sich am Abend des Pfingstmontags (24. Mai, 19 bis 20 Uhr) Vertreter aller Konfessionen im Livestream und bitten Gott gemeinsam um die Sendung des Heiligen Geistes für Österreich.

Alle Christen in Österreich sind eingeladen, mit Kardinal Christoph Schönborn, dem griechisch-orthodoxen Metropoliten Arsenios Kardamakis, dem Wiener Superintendenten der Evangelischen Kirche Matthias Geist und dem Vorsitzenden der Freikirchen Reinhard Kummer via Livestream zu beten.

Die Initiative geht vom „Weg der Versöhnung“ und der „Österreichischen Evangelischen Allianz“ aus. Der Weg der Versöhnung oder „Runde Tisch Österreichs“ ist ein freier Zusammenschluss von christlichen Leitern aus evangelikalen und charismatischen Freikirchen, aus Pfingstkirchen, freien Werken, der römisch-katholischen und evangelischen Kirche. Die „Österreichische Evangelische Allianz“ ist ein Netzwerk von Christen unterschiedlicher Konfessionen.

oesterreichbetetgemeinsam.at

versoehnung.net

evangelischeallianz.at