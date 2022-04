Ostergeschichte per WhatsApp

Werbung

Ostern auf neue Weise erfahren – und das mitten im Alltag am Smartphone. Von Palmsonntag (10. April) bis Ostermontag (18. April) hat die Erzdiözese Wien ein besonderes Angebot für alle Gläubigen: Die Ostererzählung von Tod und Auferstehung von Jesus Christus, samt Impulsen von Kardinal Christoph Schönborn, wird in kurzen Nachrichten mit Bildern, Videos und Audio-Aufnahmen über Messenger-Dienste verschickt. Interessierte können sich für die „Ostergeschichte im Liveticker“ kostenlos anmelden. Der Liveticker wird für WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger und Ins tagram Messaging angeboten.

Ostern als wichtigstes Fest für Christen

„Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen. Mit der Auferstehung von Jesus Christus feiern wir, dass auch in unserem Leben Leid, Schuld und Tod nicht mehr das letzte Wort haben. Mit der Ostergeschichte im Liveticker kommt die Erzählung der biblischen Ereignisse direkt in unseren Alltag, auf das Smartphone. So können wir das Osterwunder neu und bewusster erleben“, freut sich Michael Prüller, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Erzdiözese Wien.

Zu entdecken gibt es dabei viele Geschichten: „Am Palmsonntag sind die Menschen dabei, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem reitet, am Gründonnerstag werden sie daran erinnert, wie Jesus seinen Freunden die Füße wäscht, und am Karfreitag wird sein Kreuzweg nacherzählt.“ Große Aufregung werde es am Ostersonntag geben, wenn das Grab von Jesus leer sein wird: „Jesus ist auferstanden, der Grund für das Osterfest“, erklärt Prüller.

Die Anmeldung zum kostenlosen Service ist unter www.ostergeschichte.at möglich.